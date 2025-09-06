Πώς συναντιούνται Ελλάδα και Τουρκία στα ημιτελικά του Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας πήρε μια τεράστια πρόκριση κόντρα στην Ισπανία και «πέταξε» για τη Λετονία, όπου θα «μονομαχήσει» στους «16» το Ισραήλ την Κυριακή (7/9,21:45) για μία θέση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Από την άλλη πλευρά η ομάδα που έχει στρέψει τα βλέμματα πάνω της στη φετινή διοργάνωση είναι η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, η οποία λίγη ώρα πριν επικράτησε με 85-79 της Σουηδίας και πήρε την πρόκριση για τους «8» όπου περιμένει τον νικητή του Βοσνία - Πολωνία για να μάθει τον αντίπαλό της.

Το σενάριο για να δούμε Ελλάδα - Τουρκία στα ημιτελικά του Eurobasket 2025

Σε περίπτωση λοιπόν που η Ελλάδα ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ θα βρει στο δρόμο της στους «8» τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία - Λετονία και εφόσον η Τουρκία επικρατήσει κόντρα σε Βοσνία ή Πολωνία τότε οι δυο γειτονικές χώρες θα συναντηθούν στον ημιτελικό σε ένα ματς που θα προσελκύσει τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη και αναμένεται να έχει συναρπαστικές «μονομαχίες» από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο.

Όλα τα παραπάνω όμως είναι ένα σενάριο που για να πραγματοποιηθεί η Ελλάδα πρέπει να αποκλείσει δύο αντιπάλους και η Τουρκία έναν. Ως τότε η προσοχή της παρέας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι μόνο στο επόμενο ματς με στόχο να φτάσουν στον τελικό και να κατακτήσουν το «πολυπόθητο» τρόπαιο για τρίτη φορά έπειτα από 20 χρόνια.