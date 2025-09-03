Εθνική Ελλάδας: Το «ξεσκέπασμα» των Βόσνιων και η τρομολαγνεία που... επέστρεψε

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 77-80 από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025 και υποχρεώθηκε στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση μετά από τρεις διαδοχικές νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αγωνίστηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρουσιάστηκε όπως την είχαν συνηθίσει στο παρκέ στα πρώτα δεκατρία λεπτά της αναμέτρησης, αλλά στη συνέχεια «κατέρρευσε» με τη Βοσνία να τρέχει ένα σερί 18-0 και να αποκτά ένα μεγάλο μαξιλαράκι ασφαλείαςγια τα εναπομείναντα λεπτά. Η «γαλανόλευκη» προσπάθησε να επιστρέψει στον αγώνα μείωσε τη διαφορά στους πέντε (74-79) στο τελευταίο λεπτό του αγώνα αλλά εν τέλει γνώρισε την ήττα και η Βοσνία πανηγύρισε τη δεύτερη της νίκη στη διοργάνωση. Μια νίκη που έβγαλε στην επιφάνεια, όσα ήδη περίπου γνωρίζαμε...

Το πρόβλημα με τα ριμπάουντ, το «ξύλο» και η Εθνική που δεν είναι μόνο «Giannis»

Eurokinissi

Η Βοσνία έκανε ό,τι ακριβώς δεν έκαναν οι υπόλοιποι αντίπαλοι μας και ξεσκέπασε προβλήματα που ήδη γνωρίζαμε πως υπήρχαν. Έπαιξε μπασκετικό ξύλο, δεν φοβήθηκε, πήρε 19 (!) επιθετικά ριμπάουντ και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Νούρκιτς τελείωσε το παιχνίδι με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ τους ίδιους πόντους είχε και ο Ρόμπερσον. Και μπορεί το τρίποντο της «γαλανόλευκης» να ήταν σταθερά ανεβασμένο (σχεδόν 40% και με την Βοσνία), ωστόσο με 17 λάθη, 8 κλεψίματα του αντιπάλου και τόσα ριμπάουντ, δεν μπορεί να χάσει ομάδα επιπέδου Ευρωμπάσκετ.

Eurokinissi

Θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι με τον Γιάννη; Σίγουρα ναι. Ακόμη και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, θα μπορούσε να προσφέρει στην άμυνα και στο σουτ, εκεί όπου η μπάλα κολλούσε. Ωστόσο, αρνούμαι το «δόγμα» πως η Εθνική είναι αποκλειστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Είναι αδιαμφισβήτητο πως είναι ο σταρ και ο σημαντικότερος παίκτης της ομάδας. Είναι γεγονός πως ξεκινάς με τουλάχιστον 20-25 πόντους περισσότερο, όπως είναι και «ντε φάκτο» πως ο Νούρκιτς δεν θα έκανε πάρτι στην ρακέτα. Ωστόσο, για να κερδίσει ο Γιάννης χώρους, οι συμπαίκτες του, κάνουν το καθήκον τους στο σουτ. Διαφορετικά δε θα βλέπαμε τα double και τα... triple team να αποσύρονται.

Ο αδικαιολόγητος «φόβος» που ήρθε... ξανά

Eurokinissi

Είναι γνωστά τα σχόλια στα social media μετά απο ήττες της Εθνικής ομάδας. Όπως είναι γνωστός και ο λόγος για τον οποίο γίνονται. Ας τα αφήσουμε στην άκρη γιατί στο Ευρωμπάσκετ η φανέλα είναι γαλανόλευκη. Ούτε πράσινη, ούτε κόκκινη, ούτε κίτρινη.

Eurokinissi

Αυτό που κυριαρχεί στον περίγυρο (κι πιστεύω πως μόνο εκεί) είναι ένα κλίμα... φοβίας μετά την ήττα. Ο Σπανούλης ήταν ξεκάθαρος. Τα σενάρια είναι για εμάς τους δημοσιογράφους. Όποιος αντίπαλος και να έρθει στην νοκ-άουτ φάση, αν η Εθνική μας ομάδα όντως αξίζει να προχωρήσει, θα προχωρήσει. Στις μεγάλες διοργανώσεις πρέπει να νικήσεις και τις βαριές φανέλες. Μια από αυτές είναι της Ισπανίας που θα πρέπει να την... ξορκίσουμε αν θέλουμε την πρώτη θέση του ομίλου.