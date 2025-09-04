H ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία για το Eurobasket 2025
Που θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025.
Η Εθνική Ελλάδας, ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στον τρίτο όμιλο του Eurobasket 2025, στη σημερινή (4/9) κρίσιμη αναμέτρησή της, στο κατάμεστο «Σ. Κυπριανού» κόντρα στην Ισπανία, με στόχο να πάρει τη νίκη και να «κλειδώσει» την πρώτη θέση.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 το βράδυ και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤNEWS.