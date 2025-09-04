H ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία για το Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας, ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στον τρίτο όμιλο του Eurobasket 2025, στη σημερινή (4/9) κρίσιμη αναμέτρησή της, στο κατάμεστο «Σ. Κυπριανού» κόντρα στην Ισπανία, με στόχο να πάρει τη νίκη και να «κλειδώσει» την πρώτη θέση.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 το βράδυ και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤNEWS.