Εθνική Ελλάδας: Τα πρώτα ζευγάρια στους «16» του EuroBasket και η σημασία της πρώτης θέσης

Η φάση των ομίλων φτάνει στο τέλος της και τα πρώτα ζευγάρια των «16» είναι γεγονός. Η Ελλάδα στοχεύει στην πρωτιά, ώστε να έχει βατό μονοπάτι μέχρι την οκτάδα.

Η αυλαία της φάσης των ομίλων του Eurobasket πέφτει σε Ταμπερέ, Κατόβιτσε, Λεμεσό και Ρίγα, με την τελική φάση να φιλοξενείται στη Λετονία. Ήδη, μετά τα αποτελέσματα στους δύο πρώτους ομίλους, προέκυψαν τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια της φάσης των «16»:

Γερμανία – Πορτογαλία

Λιθουανία – Λετονία

Τουρκία – Σουηδία

Σερβία – Φινλανδία

Η σημασία της πρώτης θέσης στον όμιλο που... ανοίγει τον δρόμο

Για την Εθνική του Βασίλη Σπανούλη, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Μετά την ήττα από τη Βοσνία, η Ελλάδα μπορεί να τερματίσει από την 1η μέχρι και την 4η θέση στον όμιλο της Λεμεσού. Αυτό σημαίνει ότι οι πιθανοί αντίπαλοι στον πρώτο νοκ-άουτ γύρο είναι η Γαλλία, η Πολωνία, το Ισραήλ ή η Σλοβενία.

Η πρωτιά παραμένει το «κλειδί», αφού θα φέρει αντιμέτωπη την Ελλάδα με τον 4ο του 4ου ομίλου. Σενάριο που δείχνει να οδηγεί σε έναν αντίπαλο από το Ισραήλ - Σλοβενία, αναλόγως ποιος θα ηττηθεί στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Αν η πρόκριση έρθει, η οκτάδα μοιάζει εξίσου βατή. Ο αντίπαλος θα προκύψει από το Λιθουανία - Λετονία, με τους πρώτους να έχουν χάσει τον Ρόκας Γιοκουμπάτις λόγω τραυματισμού και τους δεύτερους να ποντάρουν στην έδρα τους.

Το πλέον ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στον... τελικό πρωτιάς κόντρα στην Ισπανία, έτοιμος να αποτελέσει τον απόλυτο ηγέτη στο δρόμο της Εθνικής για την τετράδα και την επιστροφή στα μετάλλια.