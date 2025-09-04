Live ο «τελικός» πρωτιάς της Ελλάδας με την Ισπανία για το EuroBasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην φάση των ομίλων του EuroBasket και αντιμετωπίζει σε ένα ματς «τελικό» (για την πρώτη θέση του ομίλου της Λεμεσού) τον κακό της δαίμονα, την Ισπανία. Ο Βασίλης Σπανούλης υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, γνωρίζοντας πως με νίκη απέναντι στους Ισπανούς «ανοίγει» ο δρόμος της «επίσημης αγαπημένης» στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η πρωτιά παραμένει το «κλειδί», αφού θα φέρει αντιμέτωπη την Ελλάδα με τον 4ο του 4ου ομίλου. Σενάριο που δείχνει να οδηγεί σε έναν αντίπαλο από το Ισραήλ - Σλοβενία, αναλόγως ποιος θα ηττηθεί στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

