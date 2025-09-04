Ελλάδα – Ισπανία: Ο «κακός δαίμονας» στο δρόμο της Εθνικής

Σε έναν αγώνα που φέρνει στο μυαλό μνήμες από το παρελθόν, η Εθνική Ελλάδας καλείται να «ξορκίσει» τον μεγαλύτερο της «εφιάλτη», την Ισπανία. Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει τη «φούρια ρόχα» στην Κύπρο για την 5η αγωνιστική του Eurobasket, σε μια αναμέτρηση που κρίνει την πρωτιά στον όμιλο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, αλλά μια νίκη επί της Ισπανίας θα την οδηγήσει στην κορυφή του ομίλου, ενώ για τους Ίβηρες μια ήττα ενδέχεται να τους αφήσει εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Η προϊστορία μεταξύ των δύο ομάδων είναι ιδιαίτερα δυσμενής για την Ελλάδα, ειδικά στον 21ο αιώνα, καθώς η Ισπανία έχει επικρατήσει στις περισσότερες αναμετρήσεις, στερώντας πολύτιμες νίκες και μετάλλια από το ελληνικό μπάσκετ. Συγκεκριμένα, από το 2006 και τον τελικό του Παγκοσμίου στη Σαϊτάμα, η Ελλάδα έχει να επιδείξει μόλις μία νίκη σε εννέα αναμετρήσεις.

Η βαριά ιστορία απέναντι στην «φούρια ρόχα»

Από το έπος της Σαϊτάμα το 2006, όπου η Εθνική μας, μετά την ιστορική νίκη επί της Team USA, έχασε στον τελικό με 70-47 από την Ισπανία, ξεκίνησε μια σειρά από ήττες που φάνηκαν να στοιχειώνουν τη «γαλανόλευκη».

Από τότε έως σήμερα, η Ελλάδα μετρά οκτώ ήττες σε εννέα επίσημους αγώνες με την Ισπανία, ενώ συνολικά το ρεκόρ σε 36 επίσημα παιχνίδια είναι 27 ήττες και μόλις 9 νίκες.

Η Ισπανία, με σταθερή παρουσία σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και ασημένια μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αποτελεί τον πιο ισχυρό αντίπαλο της Ελλάδας τον 21ο αιώνα. Οι μνήμες από τη «φούρια ρόχα» είναι γεμάτες συντριβές, χαμένες ευκαιρίες και αμφιλεγόμενες διαιτησίες, όπως στο Eurobasket 2007 στη Μαδρίτη, όπου η ελληνική ομάδα ηττήθηκε 82-77 σε ένα παιχνίδι που θεωρήθηκε από πολλούς ως μία από τις μεγαλύτερες «σφαγές» στην ιστορία της γαλανόλευκης.

Από τότε και μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει καταφέρει να επικρατήσει μόλις μία φορά, το 2013 στη Λιουμπλιάνα, με πρωταγωνιστή τον νυν προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους στη νίκη με 79-75.

Το αποψινό τεστ και η ευκαιρία εξιλέωσης

Στο αποψινό παιχνίδι, η ομάδα του Σπανούλη καλείται να διαχειριστεί το βάρος της ιστορίας. Η νίκη δεν είναι απλώς θέμα βαθμολογίας αλλά γοήτρου. Η σημερινή αναμέτρηση αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία προκειμένου να ξορκιστούν οι εφιάλτες των προηγούμενων δεκαετιών.

Η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν συναντηθεί 16 φορές σε Ευρωμπάσκετ, με 11 νίκες για τους Ισπανούς και μόλις 4 για την Ελλάδα, γεγονός που προσθέτει επιπλέον βάρος στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Σε κάθε περίπτωση, η αναμέτρηση δεν αφορά μόνο την τελική βαθμολογία και την πρώτη θέση στον όμιλο, καθώς η ελληνική ομάδα μπορεί να «σπάσει το ρόδι», να επιστρέψει στα μεγάλα αποτελέσματα και αποδείξει ότι μπορεί να να διεκδικήσει με αξιώσεις ένα μετάλλιο, στο φετινό Eurobasket και να «πληγώσει» έπειτα από αρκετό καιρό τους Ισπανούς.