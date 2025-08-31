Ασταμάτητη η Εθνική: Δίελυσε τη Γεωργία και με 3/3 βάζει πλώρη για την πρώτη θέση στον όμιλο

Η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τη Γεωργία με 94-53 στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, κάνοντας το 3/3 στον Γ’ Όμιλο του EuroBasket 2025. Ο αγώνας που αναμενόταν ως ντέρμπι μετατράπηκε σε έναν άνετο περίπατο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η Εθνική δεν έδωσε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης από την αρχή του αγώνα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε εκπληκτικά πράγματα, τελειώνοντας τον αγώνα με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε μόλις 25 λεπτά, οδηγώντας την «γαλανόλευκη» σε μια εμφατική επικράτηση. Στο πλευρό του, ο Ντίνος Μήτογλου ήταν εξαιρετικός, σημειώνοντας 17 πόντους με 6/7 σουτ σε 17 λεπτά.

Από πλευράς Γεωργίας μόνο ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι έδειξε διάθεση, τελειώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους, ενώ η απουσία του Γκόγκα Μπιτάτζε και ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του Τόκο Σενγκέλια αποδείχθηκαν καθοριστικοί για την εικόνα της Γεωργίας.

Η Εθνική είναι πλέων εκ των φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της πρώτης φάσης, ενώ η Γεωργία με ρεκόρ 1-2 θα διεκδικήσει την τέταρτη θέση στον όμιλο με τη Βοσνία.

Η «γαλανόλευκη» στρέφει πλέον την προσοχή της στον επόμενο αγώνα, αυτόν της Τρίτης (2/9 στις 15:00) με τη Βοσνία του Γιουσούφ Νούρκιτς.

To ματς

Η Εθνική ξεκίνησε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και με μπροστάρηδες τους Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπου πήρε προβάδισμα 8 πόντων (9-17), έχοντας 3/4 τρίποντα, με τον «Greek Freak» να έχει 6πόντους, 2ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ στα πρώτα 7λεπτά του αγώνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνέχισε με το πόδι κολλημένο στο γκάζι και έκλεισε την πρώτη περίοδο με διαφορά εννέα πόντων (13-22).

Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη με τους Γεωργιανούς να δείχνουν αντίδραση και με τρίποντο του Μπόλντγουιν μείωσαν την διαφορά στους τέσσερις (20 -24), με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να δυσκολεύεται να βρει λύσεις επιθετικά. Ομώς ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ασταμάτητος και με νέο τρίποντο έστειλε την διαφορά στο +12, έχοντας σε λιγότερο από 10λεπτά, 15 πόντους με (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η Εθνική ήταν καταιγιστική και έκλεσε το ημίχρονο στο +17 (29-46), με τον Γιάννη να έχει 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, με την διαφορά να μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν δεν είχε επιτρέψει στην ομάδα του Τζίκιτς, να πάρει 8 πόντους δεύτερης ευκαιρίας από 8 επιθετικά ριμπάουντ.

Το ξεκίνημα στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν ονερικό και η «γαλανόλευκη» με τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανέβασε το δείκτη του σκορ στο +23 (29- 52), ενώ λίγο αργότερα η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 28 πόντους, με τους Γεωργινούς να δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν, έχοντας μάλιστα εκτός τον Σενγκέλια που αποσύρθηκε στα πρώτα λεπτά του αγώνα και τον γίγαντα Μπιτάτζε που δεν πάτησε ποτέ παρκέ.

Από το σημείο εκείνο και μετά, το παιχνίδι είχε διαδικαστικό κυρίως χαρακτήρα, με την Γεωργία να έχει πετάξει κυριολεκτικά «λευκή πετσέτα», την Εθνική να αυξάνει τη διαφορά στους τριάντα πόντους και τον Βασίλη Σπανούλη να δίνεις ανάσεις στο βασικό ροτέισον. Το σκηνικό δεν άλλαξε και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με την Εθνική στο +28 (41-69) και το ματς να έχει κριθεί.

Παρά την τροπή που είχε πάρει το παιχνίδι και την Εθνική να έχει κλειδώση τη νίκη, οι διεθνείς μας δείξανε συγκέντρωση, χαρακτήρα, όρεξη και δεν σταμάτησαν να είναι κυρίαρχοι σε άμυνα και επίθεση, σε αντίθεση με τους Γεωργιανούς που έδειχναν απλά να περιμένουν την κόρνα της λήξης, με την Εθνική να φτάνει άνετα στη νίκη και να κάνει το 3/3 στον όμιλο.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94.

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι (0/7 σουτ), Μαμουκελασβίλι 14 (5/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολή), Τζιντζαράτζε 2, Μπουργιανάτζε 2, Σερμαντίνι 11 (5/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Σανάτζε 11 (2), Κορσάντια 8 (5 ριμπάουντ), Πεβάτζε, Σενγκέλια 2, Μπάλντουιν 3 (1/7 σουτ, 5 ασίστ), Οτσχικίτζε

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Σλούκας 4 (6 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κατσίβελης 6 (2), Σαμοντούροβ 4, Γ. Αντετοκούνμπο 27 (8/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/13 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 17 (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές)