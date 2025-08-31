Πως η Εθνική ομάδα μπάσκετ μπορεί να προκριθεί από σήμερα στους «16» του Eurobasket 2025

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ αγωνίζεται σήμερα (15:00) ενάντια στην Γεωργία για την 3η αγωνιστική του Eurobasket 2025 σε ένα πολύ κρίσιμο ματς.



Ωστόσο, η σημερινή νίκη για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ενάντια στους Γεωργιανούς και ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων μπορεί να την στείλει απευθείας στην φάση των «16» της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στη Ρίγα της Λετονίας.



Εκεί βρίσκονται ήδη η Τουρκία και η Σερβία από τον Α’ όμιλο, αλλά και η Γερμανία με τη Φινλανδία από τον Β’ όμιλο.



Τα αποτελέσματα που δίνουν πρόκριση



Για να βρεθεί η «επίσημη αγαπημένη» στη Λετονία για τα νοκ άουτ παιχνίδια, θα πρέπει να κερδίσει την Γεωργία και είτε η Κύπρος να επικρατήσει ενάντια την Ισπανία είτε η Ιταλία να κερδίσει την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τότε, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα προκριθεί αμέσως στην φάση των «16».



Οπότε δεδομένα σήμερα είναι μία πολύ κρίσιμη ημέρα για την Εθνική ομάδα μπάσκετ που εκτός από το δικό της κρίσιμο ματς με την Γεωργία, περιμένει και τα άλλα αποτελέσματα με έντονο ενδιαφέρον.