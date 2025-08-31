Eurobasket 2025: Live η «μάχη» της Εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Γεωργία

Την τρίτη της νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον τρίτο όμιλο του EuroBasket θα επιδιώξει η Εθνική μπάσκετ. Η Ελλάδα επικράτησε εύκολα της Κύπρου την προηγούμενη αγωνιστική και απέναντι στην ομάδα του Αλεκσάνταρ Ντζίκιτς θέλει μία ακόμη επικράτηση που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρωτιά του ομίλου.

Δείτε live την αναμέτρηση Ελλάδα-Γεωργία στο Athletiko.gr