Eurobasket 2025: Live η «μάχη» της Εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Γεωργία

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει ως στόχο το 3/3 απέναντι στην Γεωργία.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την τρίτη της νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον τρίτο όμιλο του EuroBasket θα επιδιώξει η Εθνική μπάσκετ. Η Ελλάδα επικράτησε εύκολα της Κύπρου την προηγούμενη αγωνιστική και απέναντι στην ομάδα του Αλεκσάνταρ Ντζίκιτς θέλει μία ακόμη επικράτηση που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρωτιά του ομίλου. 

Δείτε live την αναμέτρηση Ελλάδα-Γεωργία στο Athletiko.gr

