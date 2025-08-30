Κύπρος-Ελλάδα 69-96: Έκανε το καθήκον της και το 2/2 στο EuroBasket

Ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με την Κύπρο στο κατάμεστο «Σπύρος Κυπριανού» είχε γιορτινό χαρακτήρα, με τη συγκίνηση να κορυφώνεται στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε ανάσες, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους υπόλοιπους παίκτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ιδανικά και χάρισαν στην ομάδα τη δεύτερη νίκη της στον όμιλο.



Η Ελλάδα ξεκίνησε κάπως αγχωμένη, όμως με πρωταγωνιστές τον Ντόρσεϊ (18 πόντοι), τον Μήτογλου (16 πόντοι) και τον Λαρεντζάκη (14 πόντοι με απόλυτη ευστοχία) πήρε από νωρίς τα ηνία. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο +9 (13-22), ενώ μέχρι το ημίχρονο η διαφορά είχε ανέβει στους 12 (31-43).



Στην επανάληψη η «γαλανόλευκη» ανέβασε ρυθμό, κυριάρχησε σε άμυνα και επίθεση και σταδιακά «καθάρισε» το παιχνίδι, φτάνοντας στο τέλος σε άνετο θρίαμβο με 96-69. Έτσι έκανε το 2/2 στη φάση των ομίλων και στρέφει πλέον την προσοχή της στο επόμενο ματς με τη Γεωργία (31/8, 15:00).

