Live η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Κύπρο για τη δεύτερη αγωνιστική του EUROBASKET 2025
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στην Κύπρο για τη δεύτερη αγωνιστική του EUROBASKET 2025.
Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στην Ιταλία, η Εθνική Ελλάδος θέλει να κάνει το 2/2 απόψε κόντρα στην Κύπρο όπου θα αγωνιστεί χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα προφυλαχθεί ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Γεωργία (31/8, 15:00).
Την εξέλιξη της αναμέτρησης μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά στο Athletiko.gr