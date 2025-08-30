Live η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Κύπρο για τη δεύτερη αγωνιστική του EUROBASKET 2025

Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στην Ιταλία, η Εθνική Ελλάδος θέλει να κάνει το 2/2 απόψε κόντρα στην Κύπρο όπου θα αγωνιστεί χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα προφυλαχθεί ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Γεωργία (31/8, 15:00).

Την εξέλιξη της αναμέτρησης μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά στο Athletiko.gr