Σπορ Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ Ευρωμπάσκετ Κύπρος

Live η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Κύπρο για τη δεύτερη αγωνιστική του EUROBASKET 2025

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στην Κύπρο για τη δεύτερη αγωνιστική του EUROBASKET 2025.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στην Ιταλία, η Εθνική Ελλάδος θέλει να κάνει το 2/2 απόψε κόντρα στην Κύπρο όπου θα αγωνιστεί χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα προφυλαχθεί ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Γεωργία (31/8, 15:00).

Την εξέλιξη της αναμέτρησης μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά στο Athletiko.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ Ευρωμπάσκετ Κύπρος

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader