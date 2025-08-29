Tiktokers πόνταραν 10.000 δολάρια στον Αντετοκούνμπο αλλά ο Σλούκας τους «χάλασε» το στοίχημα (vid)

Η Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στο EUROBASKET 2025, επικρατώντας με 75-66 της Ιταλίας και πλέον στρέφει την προσοχή της στο αυριανό (30/8, 18:15) παιχνίδι κόντρα στην Κύπρο. Μπορεί το αποτέλεσμα να έφερε χαμόγελα στους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη και στους φιλάθλους της «γαλανόλευκης» αλλά για δυο Tiktokers, αποδείχθηκε «εφιάλτης» από τα πρώτα λεπτά εξαιτίας μιας παράλογης ιδέας που τους ήρθε στο μυαλό.

Συγκεκριμένα δυο Αμερικανοί Tiktokers, πόνταραν 10.000 δολάρια σε γνωστή πλατφόρμα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για να πετύχει ο «Greek Freak» το πρώτο καλάθι του αγώνα.

Οι Ιταλοί έχασαν το πρώτο σουτ του αγώνα και η μπάλα έφτασε στα χέρια του Κώστα Σλούκα, ο οποίος σκόραρε με αριστερό λέι απ και χάρισε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τους πρώτους του πόντους στην αναμέτρηση και έστειλε στον «κουβά» τους δύο Tiktokers, οι οποίοι ξέσπασαν και το βίντεο τους έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.