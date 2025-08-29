EUROBASKET 2025: Ο Πετρούσεφ έριξε μπουνιά στον αντίπαλο του και αποβλήθηκε (vid)

Η Εθνική ομάδα της Σερβίας αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Εθνική Πορτογαλίας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EUROBASKET 2025, με τον Φίλιπ Πετρούσεφ να γίνεται... πρωταγωνιστής για λάθος λόγο στο πρώτο δεκάλεπτο.

Συγκεκριμένα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της DUBAI BC, είχε μια αψιμαχία με τον Μπρίτο κάτω από το καλάθι με τη μπάλα να βρίσκεται μακριά τους και ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού χτύπησε στο στομάχι τον Πορτογάλο και αποβλήθηκε από τον αγώνα. Οι διαιτητές έπειτα από εξέταση του βίντεο απέβαλλαν τον Πετρούσεφ για «Act of Violence» και χτύπημα εκτός φάσης, με τον σέρβο να παρακολουθεί το υπόλοιπο της αναμέτρησης από τα αποδυτήρια.

Filip Petrušev je isključen 5 minuta nakon početka utakmice zbog udaranja protivnika u stomak #EuroBasket 😱🇷🇸



🎥 @klikclick191174 / @RTS_Vesti pic.twitter.com/aNsI3suVne — Flouter (@FlouterNET) August 29, 2025



