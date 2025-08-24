Πέντε άγνωστες ιστορίες για το EuroBasket 2025 στην Κύπρο

Μόλις 4 ημέρες έμειναν για την επίσημη έναρξη του Eurobasket 2025, του τουρνουά που θα διεξαχθεί σε πρώτη φάση στην Κύπρο, αλλά και στην Λετονία. Το flash.gr, λίγες μέρες πριν την έναρξη της μεγάλης μπασκετικής γιορτής, σας παρουσιάζει πέντε άγνωστες (στο ευρύ κοινό) ιστορίες.

Η Κύπρος η μικρότερη χώρα που φιλοξενεί ποτέ EuroBasket

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του EuroBasket, η Κύπρος θα φιλοξενήσει αγώνες και γίνεται η μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό χώρα που παίρνει τέτοια θέση σε επίπεδο διοργάνωσης. Αυτό σηματοδοτεί μία σημαντική εξέλιξη στην αθλητική ταυτότητα της χώρας, αλλά και γενικότερα στην ιστορία του μπάσκετ που δίνει ευκαιρίες και στις υπόλοιπες χώρες να φιλοξενήσουν ένα μεγάλο τουρνουά.

Η Μεταμόρφωση του «Σπύρος Κυπριανού»

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Σπύρος Κυπριανού Αθλητικό Κέντρο, άνοιξε το 2005 με χωρητικότητα 6.255 θέσεων και 42 θέσεων για αναπηρικά καροτσάκια. Σήμερα, ύστερα από εκτεταμένες ανακαινίσεις και επέκταση (2024–2025), η χωρητικότητά του φτάνει πλέον τις 8.000 θέσεις, καθιστώντας το μεγαλύτερο γήπεδο της Κύπρου. Μάλιστα, εκεί θα διεξαχθεί και ο όμιλος της Εθνικής μας ομάδας, που περιλαμβάνει μέσα και την διοργανώτρια Κύπρο.

Μια κληρονομιά για τη Λεμεσό και το μπάσκετ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα έργα ανακαίνισης, με προϋπολογισμό περίπου €14,5 εκατομμύρια δεν αφορούν μόνο τη φιλοξενία του EuroBasket 2025. Είναι μια επένδυση με όραμα το γήπεδο αποκτά μοντέρνες υποδομές και σκοπό να φιλοξενεί σημαντικά διεθνή αθλητικά γεγονότα για τις επόμενες δεκαετίες. Το μπάσκετ θα αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό και ολοένα και περισσότερα παιδιά θα θέλουν να εγγραφούν σε ομάδες που θα μπορούν να έχουν τις δικές τους υποδομές.

Από το Eurobasket στο... πρωτάθλημα Ράλι

INTIME

Ως πόλη-οικοδέσποινα, η Λεμεσός αναδεικνύεται με το EuroBasket σε αθλητικό και τουριστικό κόμβο. Η ίδια πόλη έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν κορυφαίους αθλητικούς θεσμούς από το FIBA Europe Regional Challenge Cup το 2003 μέχρι τον FIBA Europe All‑Star Game και αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Με λίγα λόγια, μπορεί να είναι το πρώτο μεγάλο μπασκετικό τουρνουά, ωστόσο η Κύπρος έχει πλέον το know-how για να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις.

Η Εθνική Κύπρου για πρώτη φορά στους ομίλους

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εθνική ομάδα της Κύπρου κέρδισε το δικαίωμα να συμμετάσχει ως διοργανώτρια, μολονότι η πορεία στα προκριματικά τα τελευταία EuroBasket συνοψίζεται σε μόλις 5 νίκες σε 36 παιχνίδια. Η παρουσία της στο τουρνουά συνιστά ένα ουσιαστικό ορόσημο στην εξέλιξη του αθλήματος στο νησί μια στιγμή υπερηφάνειας και ελπίδας για το μέλλον.