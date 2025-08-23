Εθνική Ελλάδας: Οι «κρυψίνοι», τα κέρδη και το στοίχημα της απεξάρτησης

Η Εθνική Ελλάδας έκλεισε με νίκη (76-74) το τουρνουά του «Ακρόπολις» απέναντι στην Ιταλία (αντίπαλο μας στη πρεμιέρα του EuroBasket στη Κύπρο) με οδηγό τη... σκυλίσια άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες της επίσημης αγαπημένης στάθηκαν εξαιρετικά παρά τις σημαντικές απουσίες (Γ. Αντετοκούνμπο, Σλούκας, Μήτογλου) και ετοιμάζεται για το τελευταίο και πολύ δυνατό φιλικό απέναντι στη Γαλλία την Κυριακή (24/8, 20:00).

Νικηφόρο ήταν και το αποτέλεσμα πριν λίγες ημέρες απέναντι στους Λετονούς. Ο Greek Freak αγωνίστηκε εκεί, ήταν εξαιρετικός στα (μόλις) 15 λεπτά που συμμετοχής, μετρώντας 25 πόντους και 10 ριμπάουντ στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας.

Απομένουν μόλις 5 ημέρες για την έναρξη του Eurobasket, εκεί όπου θα βρούμε αντίπαλο στην πρεμιέρ και πάλι την Ιταλία (28/8) και τα δυο φιλικά κατάφεραν να δείξουν (αλλά και να κρύψουν) αρκετά στοιχεία από την Εθνική μας ομάδα.

Ελευθερία και αυτοπεποίθηση στα σουτ, πειράματα και... κρυφτό

Eurokinissi

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετική νοοτροπία από τον παίκτη Σπανούλη. Θέλει οι παίκτες του να παίρνουν τα ελεύθερα σουτ κι ας μη μπουν. Αυτό σημαίνει πως αν η Εθνική μας ομάδα κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα, οι Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Σλούκας, θα πάρουν αρκετές προσπάθειες. Όπως έχουμε ξαναπεί, πλέον τα παιχνίδια κρίνονται κυρίως από τους κοντούς. Ακόμη κι αν ο σταρ σου είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Eurokinissi

Και στα δυο παιχνίδια, είδαμε πολλούς πειραματισμούς και σχήματα, κάποια από τα οποία δεν θα τα δούμε σε επίσημο ματς. Ειδικά στο παιχνίδι με την Ιταλία, ο Σπανούλης προφύλαξε τους Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Σλούκα ή μάλλον... τους έκρυψε, αφού και οι τρεις είναι βασικοι «κρίκοι» του Plan A. Στο σημείο αυτό και επειδή υπήρχε αρκετή παραφιλολογία για τους παίκτες που έμειναν εκτός με τους Ιταλούς, θα πρέπει να επισημάνουμε πως η συμμετοχή της Ιταλίας στο τουρνουά Ακρόπολις είχε συμφωνηθεί ΠΡΙΝ γίνουν γνωστοί οι αντίπαλοι του φετινού Eurobasket.

Βολές, ριμπάουντ και προσπάθεια για... απεξάρτηση

Eurokinissi

Στην φιλική αναμέτρηση απέναντι στους Ιταλούς, η Εθνική έχασε 10(!) βολές. Μπορεί αυτό το στατιστικό την δεδομένη στιγμή να μην κάνει θόρυβο, όμως στα επίσημα παιχνίδια... θα κάνει κρότο. Όπως και η γενική αδυναμία της Εθνικής να εξασφαλίσει τα ριμπάουντ. Τα 7 επιθετικά των Ιταλών στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολλά. Και στην «σούμα» ενός παιχνιδιού, αυτές οι λεπτομέρειες κρίνουν νίκες και ήττες.

Eurokinissi

Βέβαια, όλα τα κακώς κείμενα είναι καλύτερο να τα βλέπουμε σε ένα ανεπίσημο τουρνουά, παρά την ώρα της κρίσης. Ο Σπανούλης με την διαχείριση των παικτών σε όλα τα μέχρι στιγμής φιλικά, έστειλε ένα μήνυμα. Υπολογίζει τους πάντες. Θέλει όλους του τους παίκτες σε ετοιμότητα. Κι αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο κέρδος για μια Ελλάδα που έχει μάθει να αγκιστρώνεται στην απόδοση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όσοι περισσότεροι είναι έτοιμοι για «μάχη», τόσο πιο πολύ και ο «Greek Freak» θα γίνεται πρωταγωνιστής. Όχι με «hero ball», αλλά με ορθολογικό μπάσκετ.