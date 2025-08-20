Ελλάδα - Λετονία 104-86: «Γαλανόλευκη» 100άρα με σόου Γιάννη Αντετοκούνμπο στο «Ακρόπολις»

Η Ελλάδα ξεκίνησε με το «δεξί» το τουρνουά Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας εύκολα με 104-86 απέναντι στη Λετονία. Οι παίκτες της «γαλανόλευκης» πήραν από την 1η περίοδο διψήφιο προβάδισμα, έβγαλαν ενέργεια σε άμυνα και επίθεση και έδειξαν σαφέστατα δείγματα βελτίωσης στην πρώτη εμφάνιση του - ασταμάτητου - Γιάννη Αντετοκούνμπο με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ο Greek Freak ήταν εξαιρετικός στα (μόλις) 15 λεπτά που αγωνίστηκε, μετρώντας 25 πόντους και 10 ριμπάουντ στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας. Πολύτιμες βοήθειες στο σκοράρισμα έδωσαν επίσης οι Λαρεντζάκης, Σαμοντούροφ και Ντόρσεϊ, σε ένα βράδυ που όλοι οι παίκτες της «επίσημης αγαπημένης» είχαν θετική εικόνα.

Το ματς

Η Λετονία ξεκίνησε την αναμέτρηση προηγούμενη με 4-2, όμως από εκεί και έπειτα ανέλαβε δράση ο Greak Freak. Ο Γιάννης μαζί με τον δημιουργό Σλούκα έτρεξαν ένα αδιανόητο 14-0, χαρίζοντας στο κοινό του ΟΑΚΑ ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος στην αναμέτρηση (16-4, 4:58'). Ο Σπανούλης απέσυρε σε αυτό το διάστημα τον Αντετοκούνμπο για να τον ξεκουράσει, με τη διάθεση της γαλανόλευκης να μην αλλάζει καθόλου.

Οι Λετονοί εκμεταλλεύτηκαν το διάστημα ξεκούρασης του σταρ της Εθνικής μας, χωρίς όμως να καταφέρουν να «ρίξουν» τη διαφορά σε μονοψήφια νούμερα. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με το buzzer beater του Θανάση Αντετοκούνμπο να ολοκληρώνει ιδανικά ένα εξαιρετικό ξεκίνημα των διεθνών μας (30-17).

Τα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου οι φιλοξενούμενοι μείωσαν προσωρινά στους 8, πριν αναλάβει... δράση ο «εκτελεστής» Γιαννούλης Λαρεντζάκης με 3/3 σουτ τριών πόντων.

Μαζί του, ο Giannis που επανήλθε στο παρκέ έδωσαν στη γαλανόλευκη αέρα 17 πόντων και ανάγκασαν τον Μπάνκι να καλέσει εσπευσμένα τάιμ άουτ. Ο Greek Freak συνέχισε να... τραμπουκίζει τους Λετονούς, χαρίζοντας διαρκώς νέα highlights στην αναμέτρηση. Σκορ ημιχρόνου 61-45.

Η Λετονία βελτίωσε τα ποσοστά της πίσω από τα 6.75μ στη 3η περίοδο, κατεβάζοντας στο -10 την απόσταση της από την Ελλάδα. Ακόμα και έτσι, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα σε διψήφια επίπεδα, με ή χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ. Η ενέργεια του Θανάση στην άμυνα σε συνδυασμό με τους διαδοχικούς πόντους του Μήτογλου ανέβασαν εκ νέου στο +17 το προβάδισμα για την «επίσημη αγαπημένη» (82-65, 1:27' 3η περ.).

Οι παίκτες του Μπάνκι έκαναν διαρκώς προσπάθειες να «επιστρέψουν» στο ματς, όποτε όμως έφταναν κοντά στο να ρίξουν κάτω από τους 10 το ελληνικό προβάδισμα, έβλεπαν την Ελλάδα να απαντά. Σαμοντούροφ και Μπαζίνας... έληξαν ουσιαστικά τον αγώνα τρία λεπτά νωρίτερα, πετυχαίνοντας όμορφα σουτ τριών πόντων, δίνοντας στα εναπομείναντα λεπτά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Μάλιστα, η Εθνική «έσπασε» το φράγμα των 100 πόντων, χαρίζοντας στους φίλους της που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ μια όμορφη εμφάνιση στη πρεμιέρα του Ακρόπολις.

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 61-45,82-66, 104-86