Με οδηγό την άμυνα η Ελλάδα «λύγισε» την Ιταλία (76-74) στο φινάλε του «Ακρόπολις»

Η Εθνική Ελλάδας έκλεισε με νίκη (76-74) το τουρνουά του «Ακρόπολις» απέναντι στην Ιταλία (αντίπαλο μας στη πρεμιέρα του EuroBasket στη Κύπρο) με οδηγό τη... σκυλίσια άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες της επίσημης αγαπημένης στάθηκαν εξαιρετικά παρά τις σημαντικές απουσίες (Γ. Αντετοκούνμπο, Σλούκας, Μήτογλου) και ετοιμάζεται για το τελευταίο και πολύ δυνατό φιλικό απέναντι στη Γαλλία την Κυριακή (24/8,20:00).

Το ματς

Απόντος του Γιάννη, οι έτεροι Αντετοκούνμπο... κέρασαν τάπες στους Μέλι και Τόμπσον από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Η Ιταλία ξεκίνησε ζεστά πίσω από τα 6.75μ , την ίδια στιγμή που η Ελλάδα παρά τις καλές τις άμυνες έκανε αρκετά λάθη στο πρώτο διάστημα του φιλικού.

Η άρτια αμυντική λειτουργία της «επίσημης αγαπημένης» δεν έδωσε στην Ιταλία την ευκαιρία να ανοίξει διαφορά μεγαλύτερη των έξι πόνων. Ο Τολιόπουλος στην επιστροφή του με τη φανέλα της Εθνικής έφτιαξε ένα εκπληκτικό στιγμιότυπο για τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι των τυπικά γηπεδούχων (28-25, 5:32' 2η περ.).

Εν τέλει, οι Ιταλοί κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 10 πόντων, εκμεταλλευόμενοι την αστοχία των παικτών του Βασίλη Σπανούλη στα τελευταία λεπτά της 2ης περιόδου. Σκορ ημιχρόνου 40-30.

Η Ελλάδα ξεκίνησε καλύτερα το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, ρίχνοντας στο -5 τη διαφορά με πρωταγωνιστή σε άμυνα και επίθεση τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Μαζί του, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κατάφερε να «ζεσταθεί» στην επίθεση, κατεβάζοντας την διαφορά στον πόντο (44-43, 5:30, 3η περ.).

Η σεμιναριακή άμυνα της Εθνικής μας, σε συνδυασμό με τις επιθετικές βοήθειες των Κατσίβελη (δύο έμεσα τρίποντα) και Ντόρσεϊ έφεραν το πρώτο «γαλανόλευκο» προβάδισμα (48-51), έπειτα από το αρχικό 3-0 με το τρίποντο του Τολιόπουλου.

Οι παίκτες του Σπανούλη διεύρυναν αυτό το προβάδισμα στο +7 (50-57), ο Νιάνγκ όμως με εμφατικό κάρφωμα μείωσε 20" πριν τη λήξη της 3ης περιόδου. Η Ιταλία μπήκε με μεγαλύτερη ένταση στο τελευταίο δεκάλεπτο και μείωσε αρχικά στο καλάθι, το τρίποντο του Τολιόπουλου όμως γρήγορα «έκοψε» την φόρα των τυπικά γηπεδούχων.

Τα τελευταία λεπτά οι δύο ομάδες σημείωναν τρίποντα το ένα πίσω από το άλλο, με την Ιταλία μάλιστα να ρίχνει τη διαφορά στο -2, 1:32' πριν το τέλος του παιχνιδιού. Η τεχνική ποινή του Ποτσέκο στα τελευταία δευτερόλεπτα «κλείδωσε» τη νίκη της «γαλανόλευκης.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-30, 52-57, 74-76.