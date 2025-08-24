Breaking news icon BREAKING
Live η πρόβα τζενεράλε της Ελλάδας απέναντι στη Γαλλία ενόψει του EuroBasket

Δείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του τελευταίου και πολύ δυνατού φιλικού της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γαλλία.

Η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το EuroBasket , αντιμετωπίζοντας ως τελευταίο αντίπαλο την πανίσχυρη Γαλλία στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεση του και τους 13 διαθέσιμους παίκτες, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης καλείται να ανακοινώσει τους δώδεκα γαλανόλευκους που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο EuroBasket.

Παρακολουθήστε ζωντανά την αναμέτρηση στο Athletiko.gr

