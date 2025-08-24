Οι ώρες και τα κανάλια για την πρεμιέρα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και η πρόβα τζενεράλε της Εθνικής με την Γαλλία

Η Super League έκανε πρεμιέρα χθες, Σάββατο, με τρεις αναμετρήσεις και συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή, με ακόμα δυο πολύ ενδιαφέροντες αγώνες.



ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ανάμεσα στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια κόντρα σε Άντερλεχτ και Ριέκα, ρίχνονται στη μάχη του πρωταθλήματος με εντός έδρας αναμετρήσεις.



Η αρχή γίνεται στις 20:15, στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ, μετά το 1-1 στις Βρυξέλλες, υποδέχεται τον Πανσερραϊκό.



Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport1HD.



Στις 21:00, στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα με 1-0 από τη Ριέκα και φιλοξενεί τη Λάρισα.



Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Το τελευταίο φιλικό της «γαλανόλευκης» πριν το Ευρωμπάσκετ

Η προετοιμασία της Ελλάδας για το Eurobasket 2025, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με μονάχα ένα φιλικό παιχνίδι να απομένει πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στην Κύπρο. Αυτό με τη Γαλλία.



Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, θα υποδεχθεί τους Γάλλους στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ως ένα δυνατό φιλικό τεστ και για τις δυο ομάδες, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο κόσμος αναμένεται να δηλώσει δυναμική παρουσία στις κερκίδες του σταδίου, δεδομένης της ημέρας και του αντιπάλου.



Το τζάμπολ στο glass floor του ΟΑΚΑ, είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και όπως και όλα τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της ERTNEWS.

Η υπόλοιπη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Η δράση έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον στους απανταχού φιλάθλους.



Από το σημερινό πρόγραμμα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των μεγάλων ομάδων.



Στην Αγγλία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενείται στην έδρα της Φούλαμ για την 2η αγωνιστική της Premier League, σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.



Στην Ιταλία, η Γιουβέντους υποδέχεται στο Τορίνο την Πάρμα και θέλει να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στη Serie A, σε έναν αγώνα που έχει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport3HD.



Tέλος, στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης δοκιμάζεται στην έδρα της νεοφώτιστης Ρεάλ Οβιέδο και θέλει να μην πετάξει βαθμούς τόσο νωρίς στη σεζόν. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports1.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας