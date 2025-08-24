Live η πρεμιέρα της ΑΕΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στην OPAP Arena (20:15) για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η «Ένωση» θέλει ιδανικό ξεκίνημα και, αν είναι δυνατόν, μια άνετη νίκη ώστε ο Μάρκο Νίκολιτς να έχει περιθώριο ροτέισον ενόψει της ευρωπαϊκής ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ και τον τιμωρημένο Κριστιάνο Μπάτσι στην τεχνική ηγεσία, στοχεύει να διατηρήσει την καλή παράδοση απέναντι στην ΑΕΚ, παρά τον αποκλεισμό-σοκ από την Καβάλα στο Κύπελλο.



Οι συνθέσεις:



ΑΕΚ: Θωμάς Στρακόσια, Λάζαρος Ρότα, Τζέιμς Πενράις, Ντομαγκόι Βίντα, Αρόλντ Μουκουντί, Ορμπελίν Πινέδα, Πέτρος Μάνταλος, Νίκλας Ελίασον, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Ζίνι, Φραντζί Πιερό



Πανσερραϊκος: Τιναγκλίνι, Γκελσασβίλι, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Γκουγιαμέρ, Ομεόνγκα, Γουάγκιου, Γκριν, Ιβάν

