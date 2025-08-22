Europa, Conference League: Πόσο κοντά βρίσκονται οι ελληνικές ομάδες στους ομίλους

Μετά τις πρώτες αναμετρήσεις, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν μπροστά τους τη ρεβάνς, με το Football Meets Data να αναλύει τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Παναθηναϊκός: Σαφές προβάδισμα για την πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στους ομίλους του Europa League, μετά την ανατροπή και τη νίκη με 2-1 επί της Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ. Χάρη στην εξαιρετική του εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, οι «πράσινοι» φέρονται, σύμφωνα με το Football Meets Data, να έχουν πλέον 74% πιθανότητες για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το ποσοστό αυτό αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα που έδειξε το «τριφύλλι» στην αναμέτρηση, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ.

🆕 Updated 🟠 UEL PO probabilities (21 Aug)



📈 Biggest winners (% gained):



+37% 🇧🇪 Genk

+35% 🇮🇱 Maccabi TA

+31% 🇸🇪 Malmö

+25% 🇲🇰 Shkendija

+24% 🇭🇷 Rijeka

+22% 🇨🇭 Young Boys



📊📈📉 Full analysis for 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available for our members (in bio)

ΠΑΟΚ: Αουτσάιντερ με την Τούμπα ως σύμμαχο

Ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ελληνική ομάδα που γνώρισε την ήττα με σκορ 1-0 από τη Ριέκα στην Κροατία για τα playoffs του Europa League. Παρά την προβληματική του εικόνα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ακόμα ελπίδες. Το Football Meets Data τον κατατάσσει ως αουτσάιντερ στο ζευγάρι, δίνοντάς του 44% πιθανότητες πρόκρισης. Ωστόσο, η δύναμη της έδρας του στην Τούμπα αναμένεται να είναι καθοριστικός παράγοντας για να ανατρέψει το αποτέλεσμα και να διεκδικήσει με αξιώσεις το εισιτήριο για τους ομίλους της διοργάνωσης.

ΑΕΚ: Οριακό προβάδισμα στην «μάχη» με τους Βέλγους

Η ΑΕΚ κατάφερε να μείνει όρθια στο Βέλγιο, παίρνοντας μια πολύτιμη ισοπαλία 1-1 από την Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League. Η «Ένωση» βασίστηκε στις σωτήριες επεμβάσεις του Θωμά Στρακόσα και στο γκολ του Νίκλας Ελίασον για να επιστρέψει με ένα θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, το Football Meets Data δίνει οριακό προβάδισμα στην ΑΕΚ για την πρόκριση, με τις πιθανότητες να ανέρχονται στο 52%. Ο επαναληπτικός στην «καυτή» OPAP Arena αναμένεται να είναι ένας «τελικός» για το ευρωπαϊκό μέλλον των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους.