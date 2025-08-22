Έφτασε στην Ελλάδα ο Ρενάτο Σάντσες - «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφτασε λίγο μετά τις 22:00 ο Ρενάτο Σάντσες, με τον 28χρονο Πορτογάλο χαφ να περνά από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις τις επόμενες ημέρες και να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Η μεταγραφή του Σάντσες στο «τριφύλλι» πέρασε από 40 κύματα αλλά τελικά ο Πορτογάλος μέσος θα φορέσει τα «πράσινα» με τον Παναθηναϊκό να έρχεται σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για δανεισμό του ποδοσφαιριστή για μια σεζόν χωρίς οψιόν αγοράς.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Μπενφίκα, Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρόμα, Λιλ, Σουόνσι. Οι τραυματισμοί του όμως του στέρησαν το «όνειρο» μιας τεράστιας καριέρας αλλά εξαιτίας και του Ρουί Βιτόρια, που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στη Μπενφίκα ο Πορτογάλος σταρ είναι έτοιμος για την επόμενη πρόκληση στην καριέρα του.

Οι πρώτες δηλώσεις του Σάντσες

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ήταν πολλοί οι λόγοι που ήρθα διότι ήξερα πως ο Παναθηναϊκός είναι μία μεγάλη ομάδα, μία φανταστική ομάδα. Παράλληλα ο προπονητής του Παναθηναϊκού υπήρξε ο πρώτος μου προπονητής οπότε είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.



Πραγματικά η αλήθεια είναι ο Παναθηναϊκός είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα. Ήρθα για να μπορέσω να βοηθήσω να κατακτήσουμε τίτλους με δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Έρχομαι με τη σειρά μου για να βοηθήσω για να μπορέσουμε να πάρουμε τίτλους».