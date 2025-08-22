Η αύρα του Καλάμπρια και το «ματς-δήλωση» του Στρακόσα

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Σαμσουνσπορ, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να συστήνεται στο «τριφύλλι» με τρόπο ηγετικό, σχεδόν μνημειώδη. Στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ άφησε ανοιχτούς τους λογαριασμούς με την Άντερλεχτ, χάρη στον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος σημείωσε την πιο σημαντική, έως τώρα, εμφάνισή του με τα κιτρινόμαυρα.

Η ένεση αυτοπεποίθησης του Καλάμπρια

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν και άλλοι που με το που πατούν στο χορτάρι, αλλάζουν τις ισορροπίες. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Μπήκε στο παιχνίδι στο 59ο λεπτό, μετρώντας μόλις τρεις προπονήσεις με την ομάδα, χωρίς προετοιμασία και λες και γύρισε ο διακόπτης: ο Παναθηναϊκός πήρε αμέσως ενέργεια, ταχύτητα, αυτοπεποίθηση.

Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν δεν έφερε μόνο την εμπειρία του στο χορτάρι αλλά και την προσωπικότητα ενός παίκτη που ξέρει να καθοδηγεί. Στην πλευρά του, ο Τετέ από άφαντος μετατράπηκε σε απειλητικός. Οι συνεργασίες θύμισαν την καλή εποχή Βαγιαννίδη, ενώ το κοινό του ΟΑΚΑ αναγνώρισε τη συμβολή του Ιταλού με ρυθμικά συνθήματα λίγο πριν το φινάλε. Σε λιγότερο από μισή ώρα συμμετοχής, ο Καλάμπρια έδειξε πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη σε μια σεζόν γεμάτη απαιτήσεις.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε τον δρόμο προς τη νίκη με δύο γκολ από αμυντικούς, τον Κυριακόπουλο και τον Πάλμερ-Μπράουν, δείγμα ότι η δουλειά στις στατικές φάσεις άρχισε να αποδίδει. Όμως η αύρα του Καλάμπρια ήταν αυτή που σφράγισε τη βραδιά. Το 2-1 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει Σαμψούντας, εκεί όμως το ζητούμενο θα είναι η σοβαρότητα και η ψυχραιμία. Το τριφύλλι έδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί δύσκολες στιγμές και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη νοοτροπία που έφερε μαζί του ο Ιταλός.

Ο Στρακόσα που έπρεπε να επιστρέψει

Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες, η ΑΕΚ έβλεπε την Άντερλεχτ να την πιέζει, να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες και να διασπά συνεχώς την αμυντική της ισορροπία. Εκεί ήταν ο Θωμάς Στρακόσα για να αποδείξει ότι το βάρος που κουβαλούσε από το περσινό «μαύρο» βράδυ με τη Νόα, ανήκει στο παρελθόν. Ο Αλβανός πορτιέρε με συνεχείς, καθοριστικές αποκρούσεις κράτησε την ομάδα του όρθια, από το πρώτο κιόλας λεπτό όπου κινδύνεψε με αυτογκόλ, μέχρι την τριπλή του επέμβαση που θύμισε λίγο από τα παλιά και τις εμφανίσεις του με την φανέλα της Λάτσιο.

Eurokinissi

Το μοναδικό γκολ που δέχτηκε από τον Ντόλμπεργκ δεν μπορεί να του καταλογιστεί. Αντίθετα, ήταν ο άνθρωπος που προσέφερε ασφάλεια, κύρος και πάνω απ’ όλα ψυχολογική στήριξη σε μια ομάδα που βρέθηκε στα σχοινιά. Ο Στρακόσα είχε ανάγκη αυτή την εμφάνιση. Όχι ως «απάντηση» στους επικριτές του, αλλά ως επιβεβαίωση στον εαυτό του ότι μπορεί να σταθεί ξανά στο ύψος των περιστάσεων.

Ο κοινός παρονομαστής

Παρά τις διαφορετικές εικόνες, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μοιράστηκαν κάτι κοινό στα χθεσινά τους παιχνίδια: βρήκαν δύο παίκτες που με την προσωπικότητα και το θάρρος τους άλλαξαν τη μοίρα των αγώνων. Ο Καλάμπρια με την αύρα του, ο Στρακόσα με την αποφασιστικότητα και τις επεμβάσεις του.

Η είσοδος στη League Phase του Europa και του Conference League αντίστοιχα περνά μέσα από τα χέρια τους. Αν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ παρουσιαστούν σοβαροί και με περισσότερους πρωταγωνιστές δίπλα σε Καλάμπρια και Στρακόσα, τότε την Πέμπτη (28/8) μπορούν να σφραγίσουν δύο προκρίσεις με βαρύνουσα σημασία για τη συνέχεια της σεζόν