Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1: Ο Ελίασον κράτησε ζωντανή την «Ένωση» και η πρόκριση θα κριθεί στη Φιλαδέλφεια

Ισόπαλη (1-1) έληξε η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ στο «Lotto Park» στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης των δυο ομάδων για τα playoffs του Conference League, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με το γκολ του Ντόλμπεργκ(21'), και την «Ένωση» να ισοφαρίζει στο δεύτερο μέρος και όλα να είναι ανοιχτά για την πρόκριση που θα κριθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την ερχόμενη Πέμπτη (28/8,21:00).

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς παρουσίασε μια προβληματική εικόνα στο μεσοαμυντικό του κομμάτι στο πρώτο μέρος, έμεινε πίσω στο σκορ, σπατάλησε σημαντικές ευκαιρίες με τους Γκατσίνοβιτς και Ζίνι αλλά στο δεύτερο μέρος με τις κατάλληλες αλλαγές του Σέρβου τεχνικού, ο Ελίασον (74') έφερε το ματς στα ίσα και η πρόκριση θα κριθεί στο σπίτι της «Ένωσης».

Το ματς

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να πιέσουν και να απειλήσουν δημιουργώντας την πρώτη τους τελική εντός εστίας στο τρίτο λεπτό με τον Στρακόσα να πέφτει στην γωνία του και να αποκρούει το σουτ του Ουέρτα.

Η πίεση της Άντερλεχτ συνεχίστηκε και στο 8ο λεπτό η βελγική ομάδα έφτασε μια «ανάσα» από το γκολ με τον Στρακόσα να κάνει τριπλή επέμβαση. Η φάση ξεκίνησε από το λάθος του Λιούμπισιτς, μέσα στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Ουέρτα, ο οποίος επιχείρησε το σουτ, ο πορτιέρε της «Ένωσης» απέκρουσε, στη συνέχεια όντας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο απέκρουσε με το πόδι το σουτ Ντόλμπεργκ και στην τρίτη και τελευταία προσπάθεια των γηπεδούχων είπε «όχι» στον ίδιο παίκτη.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να φέρει το ματς σε μια ισορροπία και στο 17ο λεπτό κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Κουτέσα με μια όμορφη ατομική ενέργεια από τα αριστερά, πάσαρε στον Γκατσίνοβιτς, ο Σέρβος έστρωσε ωραία στον αμαρκάριστο Ζίνι αλλά το πλασέ του Ανγκολέζου ήταν αδύναμο και ο γκολκίπερ των Βέλγων μπλόκαρε εύκολα. Και ενώ η «Ένωση» προσπαθούσε να βρει τα πατήματά της, η Άντερλεχτ βγήκε στην κόντρα στο 21ο λεπτό, ο Ντόλμπεργκ, βρήκε χώρο και με ένα εκπληκτικό δεξί σουτ από τα όρια της περιοχής, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσα για το 1-0.

EUROKINISSI

Η «Ένωση» δεν πτοήθηκε από το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και στο στο 37ο λεπτό, ο Κουτέσα, έκανε ακόμη μια εκπληκτική ατομική ενέργεια, πάσαρε στον Ζίνι, εκείνος τροφοδότησε τον Γκατσίνοβιτς αλλά το σουτ του τελευταίου κατέληξε πάνω στον Κόουσεμανς. Με τη συμπλήρωση του πρώτου 45λεπτου η ΑΕΚ σπατάλησε ακόμη μια ευκαιρία με τον Λιούμπισιτς να κλέβει, να πασάρει στον Γκατσίνοβιτς και εκείνος να αστοχεί από πλάγια θέση. Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους καταγράφηκε από πλευράς Άντερλεχτ με τον Ουερτά να βγαίνει σε θέση βολής από πλάγια θέση και να αστοχεί.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Μάρκο Νίκολιτς, προχώρησε σε δυο αλλαγές με τους Μάνταλο και Πινέδα να περνούν στον αγωνιστικό χώρο αντί των Λιούμπισιτς και Γκατσίνοβιτς. Με την είσοδο των δυο αυτών παικτών η μεσοαμυντική εικόνα της ΑΕΚ βελτιώθηκε με τους «κιτρινόμαυρους» να δημιουργούν και την πρώτη τους τελική στο δεύτερο μέρος με τον Πινέδα να αστοχεί από το ημικύκλιο.

EUROKINISSI

Στο 74ο λεπτό η ΑΕΚ βγήκε στην κόντρα ξανά με τον Κουτέσα, ο Πινέδα σούταρε, η μπάλα έφτασε στον Ελίασον και ο Σουηδός από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Λίγα λεπτά αργότερα λίγο έλειψε το προβάδισμα της «Ένωσης» να χαθεί αλλά ο εξαιρετικός σήμερα Στρακόσα πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία επέμβαση και κράτησε όρθια την ομάδα του. Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Πέτρος Μάνταλος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα καθώς κλώτσησε τη μπάλα λίγο πριν εκτελέσει ο παίκτης της Άντερλεχτ το πλάγιο και έτσι θα χάσει τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην «OPAP ARENA».

ΙΝΤΙΜΕ

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Λιούμπισιτς (46' Πινέδα), Κουτέσα (88' Πένραϊς), Κοϊτά (72' Πιερό), Γκατσίνοβιτς (46' Μάνταλος), Ζίνι

Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κόζεμανς, Αουγκούστινσον, Κανά, Χέι, Μααμάρ, Ντε Κατ (78' Σαλιμπά), Λιανσάνα, Ουέρτα (78' Μπερτατσίνι), Αζάρ (90' Στρόεϊκενς), Ανγκούλο (85' Νταό), Ντόλμπεργκ (85' Βάσκες)