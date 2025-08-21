Η ΑΕΚ θέλει να «σπάσει το ρόδι» κόντρα στον κακό της δαίμονα

Λίγες ώρες έμειναν για τη σέντρα στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα την Άντερλεχτ (21/8,21:00), με τους «κιτρινόμαυρους» να ψάχνουν ένα θετικό αποτέλεσμα για να τσεκάρουν το εισιτήριο για τη League Phase του Europa Conference League.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, έχει αποκλείσει τη Χάποελ Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού και χρειάζεται ακόμη μια πρόκριση κόντρα στην Άντερλεχτ για να θεωρηθεί επιτυχημένο το καλοκαίρι του και να αγωνιστεί στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Η ΑΕΚ όμως βρίσκει ξανά στο δρόμο της την Άντερλεχτ και καλείται να πάει κόντρα στην παράδοση, κοιτάζοντας μόνο την πρόκριση. Συγκεκριμένα αυτή θα είναι η έβδομη αναμέτρηση μεταξύ των δυο ομάδων με τον «δικέφαλο» να αναζητά την πρώτη του νίκη. Σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμίσουμε πως στην πρώτη συνάντηση μεταξύ των δυο ομάδων, τη σεζόν 2006-2007 σε όμιλο του UEFA Champions League με Μίλαν, Λιλ, ΑΕΚ και Άντερλεχτ, οι δυο αναμετρήσεις των «κιτρινόμαυρων» με τους Βέλγους έληξαν ισόπαλες (1-1) & (2-2) και σε συνδυασμό και με τις νίκες της ΑΕΚ κόντρα σε Μίλαν (1-0) και Λιλ (1-0) η «Ένωση» τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου με 8 βαθμούς και πήρε την πρόκριση για το κύπελλο UEFA ενώ η Άντερλεχτ αποκλείστηκε καθώς τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου με 4 βαθμούς.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια και συγκεκριμένα τη σεζόν 2010-2011 οι δυο ομάδες ξανασυναντήθηκαν στη φάση των ομίλων του Europa League, με την AEK να τερματίζει στην τρίτη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς όσους δηλαδή είχε συγκεντρώσει και η Άντερλεχτ αλλά η ήττα των «κιτρινόμαυρων» με 3-0 στις Βρυξέλλες αποδείχθηκε καθοριστικότατη καθώς η πρόκριση κρίθηκε στην ισοβαθμία και η ελληνική ομάδα υστερούσε σε αυτό το σημείο με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό της ταξίδι.

Την επόμενη χρονιά η κληρωτίδα του Europa League έβγαλε ξανά την Άντερλεχτ στο δρόμο της ΑΕΚ με τις δυο ομάδες να βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με Λοκομοτίβ Μόσχας και Στουρμ Γκράτς. Η Άντερλεχτ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον όμιλο, επικράτησε με 4-1 των «κιτρινόμαυρων» στις Βρυξέλλες και με 2-1 στο ΟΑΚΑ και κατέλαβε την πρωτιά με το απόλυτο 6/6 συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς. Η ομάδα του Βελγίου άφησε πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια αλλά στους «32» της διοργάνωσης αποκλείστηκε από την Αλκμάρ.

Σήμερα (21/8,21:00) ΑΕΚ και Άντερλεχτ, διασταυρώνουν τα ξίφη τους ξανά μετά από 14 χρόνια, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να σπάσει την «κατάρα» και να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη κόντρα στους Βέλγους που θα της δώσει και προβάδισμα για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας την επόμενη Πέμπτη (28/8,21:00).