Η ΑΕΚ «κατάπιε» την Άντερλεχτ (2-0) στη «φλεγόμενη» Νέα Φιλαδέλφεια και έγραψε ιστορία

Στο «ηφαίστειο» της Νέας Φιλαδέλφειας, η ΑΕΚ «ισοπέδωσε» με 2-0 την Άντερλεχτ, χάρη στα δυο υπέροχα γκολ των Κοϊτά (36') και Κουτέσα (48') και πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση στη League Phase του UEFA Conference League για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, δεν άφησε περιθώρια στους Βέλγους, είχε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού τον πρώτο λόγο, και πήρε εν τέλει αυτό που άξιζε με τον Σέρβο τεχνικό να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του με 3/3 προκρίσεις, πετυχαίνοντας τον πρωταρχικό στόχο που είχε θέσει από όταν έκατσε στην άκρη του πάγκου της «Ένωσης».

Το ματς

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που πατούσαν καλύτερα στο χορτάρι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς να επιβάλλει το ρυθμό του και να δημιουργεί και την πρώτη καλή στιγμή στο 11ο λεπτό με τον Ελίασον να κάνει τη σέντρα και τον Πιερό να μην καταφέρνει με το κεφάλι να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Η ΑΕΚ συνέχισε να ψάχνει το γκολ που θα της χάριζε το προβάδισμα και στο 21ο λεπτό ο Κοϊτά έκανε ωραία κάθετη πάσα για τον Κουτέσα που έφυγε από τα αριστερά αλλά το τελείωμα του Ελβετού δεν ήταν καλό με τη μπάλα να περνάει άουτ. Τρία λεπτά αργότερα ο «δικέφαλος» θα χάσει ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία με τον Πινέδα, να πιέζει ψηλά, να κλέβει τη μπάλα και να βρίσκει με ωραία κάθετη τον Πιερό με το σουτ του υψηλόσωμου σέντερ φορ να κόβεται.

Η κυριαρχία της «Ένωσης» συνεχίστηκε και στο 35ο λεπτό οι γηπεδούχοι πήραν αυτό που άξιζαν με τον Ρότα να κλέβει τον Ελίασον να πασάρει ωραία στον Κοϊτά, ο οποίος με έναν «κεραυνό» τίναξε τα δίχτυα του Κόζεμαν για το 1-0. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με την ΑΕΚ να έχει το προβάδισμα, ολοκληρώνοντας το πρώτο 45λεπτό, ως απόλυτη κυρίαρχη του γηπέδου, καταφέρνοντας να μην δεχτεί την παραμικρή απειλή από την Άντερλεχτ.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η ΑΕΚ συνέχισε με το πόδι... πατημένο στο γκάζι και πέτυχε και δεύτερο τέρμα με τον Κουτέσα να κάνει εκπληκτική ατομική ενέργεια και με ένα υπέροχο τελείωμα να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Η «Ένωση» είχε «πνίξει» σε αγωνιστικά πλαίσια τον αντίπαλό της και στο 75ο λεπτό ο Ρέλβας με καρφωτή κεφαλιά δεν κατάφερε να δώσει προβάδισμα τριών τερμάτων στην ομάδα του.

Η ΑΕΚ είχε στήσει πάρτι στην «OPAP ARENA» και στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο Γιανσάνα, πάτησε τον Λιούμπισιτς και ο ρέφερι της αναμέτρησης έδειξε αρχικά την άσπρη βούλα αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR πήρε πίσω την απόφαση με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει με το σφύριγμα της λήξης μια τεράστια νίκη.

Οι ενδεκάδες

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα (78' Πένραϊς), Ελίασον (73' Λιούμπισιτς), Κοϊτά (88' Βίντα), Πιερό (73' Γιόβιτς)

Αντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κόζεμανς, Οζκάν (46' Αουγκούστινασον), Χέι, Κανά, Μάαμαρ (68' Ντεγκρέεφ), Γιανσάνα, Ουέρτα (46' Μπερτατσίνι), Ντε Κατ (46' Βερσάερεν), Ανγκούλο, Αζάρ (68' Στροέικενς), Ντόλμπεργκ