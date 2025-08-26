Η ΑΕΚ παίζει τη μισή χρονιά με την Άντερλεχτ αλλά ο Ριμπάλτα δεν χάνει τις επαφές του με την αγορά

H AEK παίζει τη μισή της χρονιά την Πέμπτη (28/8) στις 21:00 στην κατάμεστη «OPAP ARENA» με τους «κιτρινόμαυρους» να φεύγουν με την ισοπαλία από τις Βρυξέλλες, και να υποδέχονται την Άντερλεχτ στο σπίτι τους με σκοπό να πάρουν την πρόκριση για τη League Phase του Conference League για πρώτη φορά στην ιστορία τους, έπειτα από δυο αποτυχημένες προσπάθειες.

Μέχρι στιγμής η «Ένωση» έχει προχωρήσει σε επτά προσθήκες, με τους Ντέρεκ Κουτέσα, Λούκα Γιόβιτς και Ράζβαν Μάριν να βάζουν την «υπογραφή» τους στις προκρίσεις κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, συνεχίζει να ξαψαχνίζει την αγορά καθώς σε περίπτωση πρόκρισης, η ΑΕΚ θα χρειαστεί επειγόντως ενίσχυση με τις υποθέσεις του δεξιού μπακ, του στόπερ και του χαφ και του φορ να «τρέχουν».

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ δεν καταφέρει να καλύψει όλα αυτά τα κενά, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, που μπορεί να πραγματοποιήσει μεταγραφές, τότε θα κινηθεί αναγκαστικά σε ελεύθερους παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι στην αγορά.

