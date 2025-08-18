ΑΕΚ: Η υπόθεση Λαμέλα και τα ερωτήματα που δημιούργησε

Ο Έρικ Λαμέλα μπορεί να έμεινε μόλις ένα χρόνο στην ΑΕΚ, ωστόσο το story του φέρνει πολλές συζητήσεις, έντονες, και για πολλά πρόσωπα. Για τον ίδιο τον παίκτη, τα πρόσωπα της διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ, τα τότε στελέχη, τον Ματίας Αλμέιδα. Για μία πολύ δαπανηρή μεταγραφή που είχε πολλά ερωτηματικά για την κατάσταση του παίκτη και εν τέλει λίγα-πολύ λίγα οφέλη για την ομάδα.

Το φινάλε της συνεργασίας ΑΕΚ με Λαμέλα φέρνει συγκεκριμένους αριθμούς μπροστά μας. Με κόστος κοντά στα 5 εκατ.ευρώ (2,5 εκατ.ευρώ το χρόνο, signing bonus και κοντά στο 1,2 εκατ.ευρώ αποζημίωση), ο Αργεντίνος επιθετικός έπαιξε σε 31 παιχνίδια, με 6 γκολ και 3 ασίστ και έδωσε πολύ λιγότερα από όσα περίμεναν όλοι στο κλαμπ. Ο Αλμέιδα τον πίστεψε πολύ, τον στήριξε, αδίκησε άλλους παίκτες, όμως στο τέλος δεν δικαιώθηκε από τον συμπατριώτη του στο χορτάρι. Και αυτή είναι η μόνη ποδοσφαιρική πραγματικότητα.

Πάμε όμως να επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που υπάρχουν για τον Αργεντίνο ο οποίος αγωνίστηκε την τελευταία χρονιά της σπουδαίας καριέρας του με την φανέλα της ΑΕΚ.

Ιατρικές εξετάσεις

Οι γιατροί στις εξετάσεις που έκαναν πέρυσι το καλοκαίρι στον Λαμέλα, ανέφεραν όλα τα προβλήματα και την ιδιαίτερη κατάσταση του παίκτη με τα σοβαρά ζητήματα στα ισχία. Όλα είχαν τεθεί εξ’ αρχής υπόψιν των ανθρώπων στη διοίκηση της ΑΕΚ. Και ο ίδιος ο Λαμέλα και ο Αλμέιδα γνώριζαν τα πάντα, εν συνεχεία ενημερώθηκε και η διοίκηση για όλα.

