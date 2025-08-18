Νούμερα που «ζαλίζουν»: Τα προσδοκώμενα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για το Big-5

Η Ελλάδα εξασφάλισε την προηγούμενη Πέμπτη την παρουσία δύο ακόμα ομάδων (μετά τον Ολυμπιακό στο Champions League) με εξασφαλισμένη μια θέση σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ βρίσκονται στα playoffs του Europa League και έχουν τον τίτλο του «φαβορί» στις αναμετρήσεις τους με Σαμσουνσπόρ και Ριέκα αντίστοιχα, ενώ η ΑΕΚ στο Conference τίθεται αντιμέτωπη με το δύσκολο (όχι όμως και ανυπέρβλητο) εμπόδιο της Άντερλεχτ.

Η γνωστή σελίδα Football Meets Data, λαμβάνοντας υπόψιν τις προσομοιώσεις των αποτελεσμάτων στα playoffs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA, δημοσίευσε έναν πίνακα με τα προσδοκόμενα έσοδα του Big-5 της Stoiximan Super League, με τον Ολυμπιακό να έχει τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους.

💰 Projected starting positions of 🇬🇷 Super League clubs in 2025/26 🔵🟠🟢 UEFA prize money rankings (in EUR):



28.1m 🇬🇷 Olympiacos

11.7m 🇬🇷 PAOK

7.4m 🇬🇷 Panathinaikos

1.3m 🇬🇷 AEK

0.5m 🇬🇷 Aris



(*assuming PO matches end as projected in simulations)



💶 Full details on estimated… pic.twitter.com/eN5wxvDR6o — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 18, 2025

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από όσα συγκεντρώνουν οι υπόλοιποι τέσσερεις ευρωπαϊκοί εκπρόσωποι της χώρας μας μαζί! Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χάρη στην σταθερή ευρωπαϊκή του παρουσία θα εισπράξει περίπου 12 εκατομμύρια, με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί στα 7,3 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΑΕΚ, η οποία με βάση τις προσομοιώσεις δεν θα μπορέσει να υπερβεί το εμπόδιο της Άντερλεχτ, έχει εξασφαλίσει ένα ποσό λίγο πάνω από το εκατομμύριο, ενώ ο Άρης που αποκλείστηκε πρόωρα από την Αράζ εισέπραξε μόλις μισό εκατομμύριο ευρώ.

Η κατάταξη βασίζεται σε στατιστικές προσομοιώσεις και εκτιμήσεις για την έκβαση των αγώνων play-offs, με την τελική εικόνα να αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών.

