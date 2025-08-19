Παναθηναϊκός: Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ρενάτο Σάντσες

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες. Ο 28χρονος μέσος, που έχει αγωνιστεί σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι πολύ κοντά στο να φορέσει την πράσινη φανέλα και να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή.

Η παρουσία του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού ο Πορτογάλος τεχνικός διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Σάντσες από το παρελθόν. Αυτός ο δεσμός έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να βρεθεί σε θέση ισχύος έναντι άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων.

Την περασμένη σεζόν ο Σάντσες φόρεσε τη φανέλα της Μπενφίκα, αγωνιζόμενος ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν. Παρότι οι «αετοί» είχαν οψιόν αγοράς ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, αποφάσισαν να μην την ενεργοποιήσουν. Έτσι, ο διεθνής χαφ επέστρεψε στο Παρίσι, όπου δεν υπολογίζεται, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να έχει πλέον την ευκαιρία να τον αποκτήσει.

Η καριέρα του Σάντσες ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μπενφίκα, πριν η Μπάγερν Μονάχου τον εντάξει στο δυναμικό της το 2016 με μεταγραφή-ρεκόρ για την ηλικία του. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σουόνσι και στη Λιλ, κατακτώντας πρωτάθλημα Γαλλίας, ενώ το 2022 υπέγραψε με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αν τελικά ο Παναθηναϊκός καταφέρει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, θα έχει στα χέρια του έναν παίκτη με εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο, ικανό να προσφέρει ποιότητα, ένταση και προσωπικότητα στον άξονα. Πρόκειται για μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες της νέας σεζόν.



