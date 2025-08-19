«Έρχεται στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες»

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση της προσπάθειας του Παναθηναϊκού να φέρει στην Ελλάδα για λογαριασμό του τον Ρενάτο Σάντσες με ένα δημοσίευμα από τη Γαλλία να «ανάβει» ξανά φωτιές στους φιλάθλους των «πράσινων».

Συγκεκριμένα η γαλλική ιστοσελίδα «Footenfrance» ανέφερε ότι ο Πορτογάλος σταρ τα έχει βρει σε όλα με τον Παναθηναϊκό και απομένουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να ντυθεί στα πράσινα ο 28χρονος μέσος. Μάλιστα το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως ο παίκτης θα έρθει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό και αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Επίσης τονίζει ότι η συμφωνία των δύο πλευρών, θα αφορά τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή στους «πράσινους» και θα πρόκειται για μερική καταβολή του μισθού του Σάντσες από τον Παναθηναϊκό.

Η καριέρα του Σάντσες ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μπενφίκα, πριν η Μπάγερν Μονάχου τον εντάξει στο δυναμικό της το 2016 με μεταγραφή-ρεκόρ για την ηλικία του. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σουόνσι και στη Λιλ, κατακτώντας πρωτάθλημα Γαλλίας, ενώ το 2022 υπέγραψε με την Παρί Σεν Ζερμέν.