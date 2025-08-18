Η Φιορεντίνα «πιέζει» για Ιωαννίδη, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν υποχωρεί

Ο Φώτης Ιωαννίδης εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την ιταλική αγορά, με τη Φιορεντίνα να εμφανίζεται αποφασισμένη να μην εγκαταλείψει την περίπτωσή του. Σύμφωνα με τη Corriere dello Sport, οι «βιόλα» εξετάζουν δύο επιλογές για την ενίσχυση της επίθεσής τους: τον 25χρονο φορ του Παναθηναϊκού και τον Ρομπέρτο Πίκολι της Κάλιαρι.

Παρά το γεγονός ότι αμφότερες οι υποθέσεις κρίνονται δύσκολες, οι Ιταλοί αναζητούν τρόπους ώστε να μειώσουν το οικονομικό βάρος της μεταγραφής, είτε μέσω μιας πιο ευέλικτης συμφωνίας, είτε με τη φόρμουλα του δανεισμού με υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Ο Ιωαννίδης, αν και δεν έχει βρει δίχτυα στα τρία πρώτα φετινά παιχνίδια, παραμένει «καυτό» όνομα στην Ευρώπη. Την περασμένη σεζόν πέτυχε 11 γκολ σε 42 συμμετοχές, ενώ η καλύτερη του χρονιά παραμένει το 2023/24, όταν σκόραρε 23 φορές σε 44 αναμετρήσεις.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει τονίσει ότι ο διεθνής επιθετικός δεν παραχωρείται με λιγότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δύσκολα μπορεί να καλυφθεί στην τρέχουσα αγορά. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η Φιορεντίνα είχε ήδη προσεγγίσει το «τριφύλλι» τον περασμένο Ιούνιο, χωρίς ωστόσο να καλύψει τις απαιτήσεις.

Οι «βιόλα» δείχνουν διατεθειμένοι να επανέλθουν, όμως για τον Παναθηναϊκό το πλαίσιο είναι δεδομένο.