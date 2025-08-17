Παναθηναϊκός: Επίσημη η «βόμβα» Καλάμπρια - Η διάρκεια του συμβολαίου

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή, ανακοινώνοντας και επίσημα το βράδυ της Κυριακής (17/8) την απόκτηση του πρώην αρχηγού της Μίλαν, Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός μπακ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο τριών χρόνων με το «τριφύλλι», το οποίο τον καθιστά έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια! Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και αποτελεί την έβδομη προσθήκη στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου. Με την απόκτηση του Καλάμπρια, το Τριφύλλι εντάσσει στο δυναμικό του έναν ποδοσφαιριστή που έχει στην καριέρα του περίπου 250 παιχνίδια με τη φανέλα της Μίλαν, φορώντας και το περιβραχιόνιό της.



Ο Ντάβιντε Καλάμπρια γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1996 στη Μπρέσια της Ιταλίας. Η ποδοσφαιρική του ζωή είναι συνυφασμένη με τη Μίλαν. Στην ακαδημία του κορυφαίου ιταλικού συλλόγου εντάχθηκε σε ηλικία 11 ετών. Λίγο μετά τα 18α γενέθλιά του μπήκε στην πρώτη ομάδα και στα τέλη της σεζόν 2014-15 έκανε ντεμπούτο! Έκτοτε έγινε βασικός στην ομάδα του Μιλάνου και μάλιστα από το 2022 φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αναλαμβάνοντας να επωμιστεί την ευθύνη σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο.



Στις αρχές του 2025 η αλλαγή προπονητή στη Μίλαν τον οδήγησε στην έξοδο μετά από σχεδόν 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Έφυγε από τη Μίλαν έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και δύο Σούπερ Καπ. Ο Καλάμπρια δόθηκε δανεικός στη Μπολόνια, με την οποία πρόλαβε να κατακτήσει το Κύπελλο Ιταλίας, κερδίζοντας μάλιστα στον τελικό τη μεγάλη αγάπη του, τη Μίλαν! Έχει αγωνιστεί σε 7 αγώνες της εθνικής Ιταλίας και σε όλες τις μικρότερες ηλικιακά εθνικές της χώρας του.



Καλωσορίζουμε τον Ντάβιντε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!