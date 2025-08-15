Ο Βιτόρια στον Παναθηναϊκό δεν... πουλάει όνειρα, προσπαθεί να τα εκπληρώσει

Το φίνις της περασμένης σεζόν συνοδεύτηκε από την - άχαρη - δεύτερη θέση στη Stoiximan Super League και την παρουσία στα προκριματικά του Champions League, με την... μουρμούρα για τον Ρουί Βιτόρια και τον τρόπο που έπαιζε ο Παναθηναϊκός να δημιουργούν έντονη αμφισβήτηση για το μέλλον του Πορτογάλου τεχνικού. Εν τέλει, η διοίκηση των «πράσινων» στήριξε τον 55χρονο τεχνικό, ο οποίος μάλιστα δήλωνε λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας πως «Ξέρω τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός». Και μέχρι τώρα, το αποδεικνύει και στην πράξη.

Η πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Σαχτάρ με «ήρωα» τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόσφκι, ήταν για το «τριφύλλι» η... επιβράβευση για την ετοιμότητα και την ωριμότητα με την οποία παρουσιάστηκε στα πρώτα τέσσερα (και άκρως απαιτητικά για το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε) παιχνίδια της σεζόν. Σαν μια καθυστερημένη ανταμοιβή για όσα δεν καρπώθηκε ο Παναθηναϊκός στους αγώνες με τη Ρέιντζερς, όταν το άριστο τακτικό διάβασμα του Βιτόρια δεν συνοδεύτηκε από το επιθυμητό αποτέλεσμα λόγω της επιθετικής του αστοχίας.

Το έκανε στη Κρακοβία χωρίς τους «πυλώνες» της δημιουργίας του

Βαγιαννίδης, Τζούρισιτς, Μπακασέτας και Ουναΐ. Τέσσερεις κομβικοί παίκτες για το επιθετικό κομμάτι του Πορτογάλου την περασμένη σεζόν έλειπαν από τη χθεσινοβραδινή ρεβάνς στην ουδέτερη Πολωνία. Ο ένας, έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, ο άλλος έχει γίνει το... μεταγραφικό σίριαλ του φετινού καλοκαιριού και οι έτεροι δύο (και αρχηγοί της ομάδας) έμειναν εκτός με προβλήματα τραυματισμών.

Ακόμα και έτσι, στο γήπεδο χτες παρουσιάστηκε μια ομάδα με ένα άριστο τακτικά πλάνο. Μια ομάδα, που «έσβησε» σε 210 αγωνιστικά λεπτά όλα τα επιθετικά όπλα της Σαχτάρ, η οποία σε 8 επίσημους αγώνες έως τώρα, έχει σημειώσει 16 γκολ! Σίγουρα, η εικόνα του Παναθηναϊκού στο επιθετικό τρίτο (ακόμα και με παίκτη παραπάνω μετά το 81') δεν... μάγεψε, όμως στα καλοκαιρινά προκριματικά αυτό που μετράει και που θα θυμούνται όλοι είναι το αποτέλεσμα.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν την πρόκριση επί της Σαχτάρ / Eurokinissi

Το ρίσκο απέδωσε, η ενίσχυση όμως είναι απαραίτητη

Ο Ρουί Βιτόρια πήρε ένα αδιανόητα μεγάλο ρίσκο το καλοκαίρι, βάζοντας στον «πάγο» την μεσοεπιθετική ενίσχυση. Ο ίδιος, θεώρησε προτιμότερο να περιορίσει τα αμυντικά ζητήματα που παρουσίασε τη σεζόν 2024/25 το σύνολο του, με σκοπό αφενός να δημιουργήσει μια ομάδα «σφιχτή» και «κόμπακτ» στην άμυνα και αφετέρου να περιμένει όσο χρειαστεί τον, Ουναΐ σε ένα καλοκαίρι που το cost control δεν του επέτρεπε να ξοδέψει όσο άνετα όσο πέρσι.

Eurokinissi

Το στοίχημα του Πορτογάλου απέδωσε στα... πέναλτι, πλέον όμως η ενίσχυση μοιάζει αδιαπραγμάτευτη. Η πρόκριση στα playoffs του Europa League εξασφάλισε στο «τριφύλλι» ευρωπαϊκή League Phase (μίνιμουμ Conference, σαφέστατος στόχος το Europa απέναντι στη Σαμσουνσπόρ) συνεπώς και οικονομικά έσοδα.

Ο Παναθηναϊκός που οραματίζεται ο Ρουί Βιτόρια χρειάζεται ακόμα μερικές σημαντικές προσθήκες, οι οποίες για την ώρα προχωρούν δυναμικά. Ο Καλάμπρια αναμένεται το Σάββατο (16/8) στην Ελλάδα, ο Ουναΐ δείχνει... Παναθηναϊκό με κάθε ευκαιρία και ο Ταμπόρδα φαίνεται πως θα φορέσει την «πράσινη» φανέλα σύντομα. Για να περάσει στο επόμενο στάδιο το «τριφύλλι», πρέπει να λύσει το πρόβλημα στη δημιουργία και την εκτέλεση στην επίθεση, πρόβλημα άλυτο από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Πορτογάλος δεν είναι «φθηνός πωλητής ονείρων»

Από την πρώτη του μέρα στην Αθήνα, ο Ρουί Βιτόρια δεν επιδίωξε να εντυπωσιάσει με λόγια. Δεν υποσχέθηκε τίτλους, δεν «πούλησε» όνειρα. Στην παρουσίασή του, τον Νοέμβριο του 2024, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε φθηνοί πωλητές ονείρων. Αν ήμουν έτσι, θα έλεγα ήρθα να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά χωρίς δουλειά, αυτό δεν θα γίνει ποτέ». Μίλησε για φιλοδοξία, για καθημερινή πρόοδο, για κατανόηση του περιβάλλοντος και των αναγκών της ομάδας.

Πλέον, έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος. Ο ίδιος αισθάνεται ότι έχει κατανοήσει πλήρως τις ιδιαιτερότητες του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Απομένει, να δούμε και στην πράξη, αν ο δικός του Παναθηναϊκός (με δεδομένο ότι θα καλυφθούν όποια κενά ο ίδιος θεωρεί πως έχει η ομάδα του) μπορεί να φτάσει στον στόχο του πρωταθλήματος, έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια..