Έσκασε η «βόμβα»: Στον Παναθηναϊκό ο Καλάμπρια [vid]

Ο Παναθηναϊκός βάζει την υπογραφή του σε μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού, συμφωνώντας με τον 28χρονο Ιταλό δεξιό μπακ, Νταβίντε Καλάμπρια. Η συμφωνία «κλείδωσε» λίγες ώρες μετά τη σπουδαία πρόκριση κόντρα στη Σαχτάρ, σε μια βραδιά όπου ο κόσμος γιόρτασε διπλά ,για την ευρωπαϊκή επιτυχία και για το νέο μεταγραφικό απόκτημα.

Ο Καλάμπρια, που μέχρι πρότινος φορούσε το περιβραχιόνιο της Μίλαν, διαθέτει εμπειρία από κορυφαίο επίπεδο, με περισσότερες από 220 εμφανίσεις στη Serie A. Η παρουσία του αναμένεται να ανεβάσει κατακόρυφα την ποιότητα στο δεξί άκρο της άμυνας, δίνοντας στον Βιτόρια έναν ποδοσφαιριστή με ηγετικά χαρακτηριστικά και ικανότητα να συμβάλει και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού.

Η τριετής συνεργασία του με τους «πράσινους» δείχνει και την πρόθεση του συλλόγου να επενδύσει σε παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά άμεσα, αλλά και να προσφέρουν σταθερότητα σε βάθος χρόνου. Η ανακοίνωση της μεταγραφής θεωρείται πλέον θέμα ωρών, με τον Ιταλό να αναμένεται σύντομα στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στην ομάδα.



