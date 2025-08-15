Μεταγραφικό κρεσέντο Παναθηναϊκού: Κλείνει και τον Βιθέντε Ταμπόρδα [vid]

Μετά την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια, ο Παναθηναϊκός προχωρά δυναμικά για να ολοκληρώσει ακόμα μία σημαντική κίνηση, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο 24χρονος Αργεντινός ανήκει στη Μπόκα Τζούνιορς και τη φετινή σεζόν αγωνίζεται δανεικός στην Πλατένσε, όπου έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις με 22 συμμετοχές, 6 γκολ και 1 ασίστ.

Με κύρια θέση το «10» αλλά ικανότητα να παίξει και στα άκρα, ο Ταμπόρδα ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση, την ταχύτητα σκέψης και την ικανότητα να «σπάει» τις άμυνες με κάθετες πάσες. Η παρουσία του αναμένεται να προσθέσει φαντασία και δημιουργία στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, δίνοντας στον προπονητή περισσότερες επιθετικές λύσεις.

Οι συζητήσεις με τη Μπόκα βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με τον παίκτη να εμφανίζεται θετικός για το άλμα στην Ευρώπη. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, οι «πράσινοι» θα έχουν βάλει στο ρόστερ τους έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει άμεσα τη διαφορά, ενόψει και των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

