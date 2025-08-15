ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός «βλέπουν» League Phase Europa League - Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας τοποθετούνται

Η χθεσινή βραδιά είχε έντονο ελληνικό «άρωμα», καθώς ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ σημείωσαν σπουδαίες προκρίσεις στα playoffs του Europa και του Conference League, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA. Με τρεις ομάδες ήδη εξασφαλισμένες σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης και πιθανότητα να γίνουν τέσσερις αν η ΑΕΚ ξεπεράσει την Άντερλεχτ, η ελληνική παρουσία στη φετινή σεζόν αναμένεται έντονη.

Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ριέκα, ενώ ο Παναθηναϊκός τη Σαμσουνσπόρ, με στόχο την είσοδο στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA. Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Football Meets Data», εφόσον οι ομάδες με το υψηλότερο ranking και θεωρητικά φαβορί προκριθούν, τότε ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα βρεθεί στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, γεγονός που του προσφέρει θεωρητικά ευνοϊκότερες κληρώσεις. Από την άλλη, το «τριφύλλι» θα τοποθετηθεί στο τέταρτο γκρουπ, κάτι που προμηνύει πιο απαιτητικές αναμετρήσεις.

Η τελική εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά τα playoffs, όμως τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει βάσιμες ελπίδες για μια σεζόν με έντονο ανταγωνισμό και δυνατές ευρωπαϊκές μάχες.



[Projected 🟠 UEL league stage]



🚨 UPDATE AFTER MATCHES ON 14 AUG



✅ IN:

▪️ 🇬🇷 Panathinaikos

▪️ 🇬🇷 PAOK



❌ OUT:

▪️ 🇦🇹 WAC

▪️ 🇺🇦 Shakhtar



🔃 Changes in pots:

▪️ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa climbs to Pot 1



📊 Full projections and % for all teams in 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available on our… pic.twitter.com/tDqV5YNkba — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 15, 2025



Η ΕΠΟ, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, εξέφρασε τα συγχαρητήριά της προς τις τρεις ελληνικές ομάδες για την πρόκρισή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, ευχήθηκε να συνεχίσουν με την ίδια επιτυχία και δυναμική, εκπροσωπώντας επάξια το ελληνικό ποδόσφαιρο στη συνέχεια της σεζόν.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομοσπονδίας:



«Η ΕΠΟ συγχαίρει τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ για τις σημαντικές προκρίσεις που πέτυχαν, εκπροσωπώντας επάξια το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η τριπλή εθνική επιτυχία ενισχύει την παρουσία των ελληνικών ομάδων σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα εδραιώνει την Ελλάδα στις υψηλές θέσεις του ranking, στο οποίο όλοι επιθυμούμε την επιστροφή της στην κορυφαία δεκάδα της Ευρώπης.

Ευχόμαστε στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ να συνεχίσουν με την ίδια προσήλωση και συνέπεια την πορεία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ώστε να επιτευχθούν οι αγωνιστικοί στόχοι τους».



