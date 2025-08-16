Ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή της πρεμιέρας με ΟΦΗ λόγω Σάμσουνσπορ

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να ζητήσει την αναβολή της πρεμιέρας της Stoiximan Super League απέναντι στον ΟΦΗ, που είχε προγραμματιστεί για τις 24 Αυγούστου στη Λεωφόρο. Αυτό γίνεται ώστε η ομάδα να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις δύο αναμετρήσεις με τη Σάμσουνσπορ για τα playoffs του Europa League, με στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Από φέτος, οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορούν να ζητήσουν αναβολή ενός αγώνα τους, από τα προκριματικά μέχρι και το φινάλε της League Phase, γεγονός που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του προγράμματος τους.



