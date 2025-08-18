Πώς η αναμέτρηση της Σαμσουνσπόρ με τον Παναθηναϊκό έγινε ξαφνικά... εθνική υπόθεση

Ο Παναθηναϊκός, μετά την τεράστια πρόκριση επί της Σαχτάρ, ετοιμάζεται για τις διπλές αναμετρήσεις με τη Σαμσουνσπόρ στα playoffs του Europa League, με φόντο την πρόκριση στη League Phase.

Αν και τα τούρκικα ΜΜΕ προσπάθησαν να πολώσουν το κλίμα, αναφέροντας ότι η αντίπαλος των «πρασίνων» θα φορέσει την τρίτη της φανέλα στο ΟΑΚΑ, η οποία είναι αφιερωμένη στον εθνικό ηγέτη της γειτονικής χώρας, Κεμάλ Ατατούρκ, οι άνθρωποι της ομάδας το διέψευσαν.

Μάλιστα, όπως τονίζεται από τον Παναθηναϊκό, οι άνθρωποι της Σαμσουνσπόρ είναι εξαιρετικά συνεργάσιμοι και επιθυμούν να διεξαχθούν ομαλά οι αναμετρήσεις, χωρίς εντάσεις.

Σε άλλο μήκος κύματος κινούνται όμως, οι Τούρκοι φίλαθλοι. Όπως και τα ΜΜΕ της χώρας, έτσι και οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ και όχι μόνο, έχουν μετατρέψει τα δύο αυτά παιχνίδια, σε... εθνικό ζήτημα. Μια βόλτα στο «X», είναι απολύτως κατατοπιστική, αναφορικά με τις προθέσεις και τον φανατισμό των οπαδών της γειτονικής χώρας.

Ακόμα και φίλαθλοι άλλων ομάδων της χώρας, υποστηρίζουν τη Σαμσουνσπόρ, βλέποντας τις αναμετρήσεις αυτές ως μια «μάχη» Ελλάδας - Τουρκίας. Στη ρεβάνς, το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και κατά πάσα πιθανότατα, οι σημαίες της Τουρκίας θα είναι περισσότερες από εκείνες της ίδιας της ομάδας.

Όσον αφορά το παιχνίδι του ΟΑΚΑ, οι Τούρκοι φίλαθλοι απαιτούν να τοποθετηθούν γιγαντοοθόνες στη Σαμψούντα, προκειμένου να παρακολουθήσουν όλοι, την προσπάθεια της Σαμσουνσπόρ.