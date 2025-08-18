Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Καλάμπρια στο κόσμο του «τριφυλλιού» από την Ακρόπολη

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε ρυθμούς play-off του Europa League, με την πρώτη αναμέτρηση κόντρα στη Σαμσουνσπόρ να πλησιάζει. Ο ενθουσιασμός στις τάξεις των φιλάθλων είναι μεγάλος μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Νταβίντε Καλάμπρια, φρόντισε να τονώσει ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ, με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΠΑΕ, κάλεσε τους οπαδούς να γεμίσουν το γήπεδο στο κρίσιμο παιχνίδι της Πέμπτης. «Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι εδώ στην Αθήνα. Ανυπομονώ να σας δω την Πέμπτη και φόρτσα ΠΑΟ» ήταν το μήνυμα του Καλάμπρια, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα κόντρα στη Τούρκικη ομάδα.