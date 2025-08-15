Παναθηναϊκός: Με Σάμσουνσπορ στα playoffs του Europa League - Οι ημερομηνίες

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λυγίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στη διαδικασία των πέναλτι και να πανηγυρίσει μια σπουδαία πρόκριση στα playoffs του Europa League. Ο Πολωνός τερματοφύλακας πραγματοποίησε εντυπωσιακές επεμβάσεις στη διαδικασία, οδηγώντας τους «πράσινους» σε μία μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, σε ένα ματς με δραματική εξέλιξη.

Με αυτή τη νίκη, το «τριφύλλι» εξασφάλισε ήδη την παρουσία του στη League Phase του Conference League, ωστόσο συνεχίζει να διεκδικεί θέση και στo Europa League, με επόμενη... στάση στη Τουρκία.

Το επόμενο εμπόδιο για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια είναι η τουρκική Σαμσουνσπόρ. Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 21 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 28 του μήνα, στο «Σαμσούν 19 Μαγίς Σταντιουμού».