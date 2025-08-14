Παναθηναϊκός: Προ των πυλών ο Καλάμπρια - Έρχεται Αθήνα για υπογραφές ο Ιταλός

Ο Παναθηναϊκός είναι πλέον έτοιμος να... ενεργοποιήσει μέσα στο επόμενο 48ωρο τη μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την απόκτηση του διεθνούς Ιταλού δεξιού μπακ, Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ανεξαρτήτως της κατάληξης που θα έχει η αποψινή (14/8, 21:00, CosmoteSports 2HD) ρεβάνς των «πράσινων» με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» έχουν φέρει την υπόθεση του -μέχρι πριν από 8 μήνες αρχηγού της Μίλαν- εκεί που πρέπει, προκειμένου να «τελειώσουν» τη μεταγραφή εντός των επόμενων ημερών. Επιβεβαιώνοντας την αποκάλυψη του Athletiko απ’ το απόγευμα της 2ας Αυγούστου, όταν ήρθε για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας ο κύκλος των πολύ σοβαρών και προχωρημένων συζητήσεων του Παναθηναϊκού με την πλευρά του Καλάμπρια.

Σε μία υπόθεση που, βεβαίως, δεν είναι... αυγουστιάτικη, αλλά «ζυμώνεται» με πολύ μεγάλη υπομονή (κι επιμονή) απ’ τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» εδώ κι εβδομάδες μέχρι να μπει το όλο ζήτημα στις... ράγες και να «ψηθεί» ο παίκτης για να αφήσει τη Serie A, αλλά και τις υπόλοιπες προτάσεις που είχε από κλαμπ των πρώτων πέντε πρωταθλημάτων και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Η προσφορά που έχει κατατεθεί απ’ τους «πράσινους» άλλωστε, είναι πάρα πολύ υψηλή. Υψηλότερη από κάθε άλλη που είχε στα χέρια του ο 28χρονος μπακ, όπως έχει επισημάνει απ’ τις 7 Αυγούστου το Athletiko και ξεπερνάει σε ετήσια βάση τα 2 εκατ. ευρώ, για «κλειστό» τριετές συμβόλαιο. Συν ένα σημαντικό πριμ υπογραφής -κάτι που συνηθίζεται σε περιπτώσεις παικτών αυτού του επιπέδου που είναι «ελεύθεροι» στην αγορά- αλλά και διάφορα άλλα «έξτρα» σε προμήθειες.

Διαβάστε αναλυτικά στο Athletiko