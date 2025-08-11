«Κλείνει στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί ο Μαξίμοβιτς», σύμφωνα με τους Σέρβους

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί φαίνεται πως βρίσκονται όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, με το deal να αγγίζει εντυπωσιακά νούμερα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής “Sportklub”, ο Παναθηναϊκός και ο αραβικός σύλλογος έχουν δώσει τα χέρια, με τη συμφωνία να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους.

Παράλληλα, ο 30χρονος Σέρβος μέσος έχει συμφωνήσει σε διετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που φτάνουν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά την πρόταση των Αράβων εξαιρετικά συμφέρουσα σε σχέση με τις υπόλοιπες που είχε στα χέρια του.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο Βέλικο Παούνοβιτς, τεχνικός της Οβιέδο, είχε πείσει τον παίκτη να μετακομίσει στην Ισπανία. Ωστόσο, η πρόταση από τη Σαμπάμπ Αλ Αχλί άλλαξε τα δεδομένα, οδηγώντας τον Σέρβο στα ΗΑΕ. Πλέον, αναμένεται η οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία όμως αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ στη Κρακοβία, για τον γ' προκριματικό γύρο του Europa League.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της Sportklub

«Ο Σέρβος μέσος Νεμάνια Μαξίμοβιτς βρίσκεται προ των πυλών της αποχώρησης απ' τον Παναθηναϊκό και η νέα ομάδα του 30χρονου από τη Μπάνια Κοβιλιάτσα θα πρέπει να είναι η Σαμπάμπ Αλ Αχλί, μια ομάδα από το Ντουμπάι.



Πρόκειται για την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν στο παρελθόν ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς , πρώην αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας και πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και της εθνικής ομάδας της Σερβίας, και στην οποία βρισκόταν στον πάγκο ο Μάρκο Νίκολιτς, πρώην προπονητής της Παρτιζάν.



Ο Μαξίμοβιτς ήταν η επιθυμία του Βέλικο Παούνοβιτς, υπό την ηγεσία του οποίου ο ύψους 1,85 εκατοστών μέσος κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων το 2015 στη Νέα Ζηλανδία, θέλοντας να πάρει τον διεθνή Σέρβο στην Οβιέδο, ένα νέο μέλος της ελίτ του ισπανικού ποδοσφαίρου.



Το συμβόλαιο του Μαξίμοβιτς με τον Παναθηναϊκό ισχύει για δύο ακόμη σεζόν, αλλά οι "πράσινοι" της Αθήνας ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι με την προσφορά του συλλόγου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι σύλλογοι συμφώνησαν και ήταν στο χέρι του Μαξίμοβιτς να τελειώσει με τους υπόλοιπους όρους.



Αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Europa League θα είναι η Σαχτάρ κι ο επαναληπτικός αγώνας θα γίνει στην Κρακοβία, μετά τον αγώνα χωρίς γκολ στην Αθήνα, προγραμματισμένος για την Πέμπτη στις 8 μ.μ. (σ.σ. ώρα Σερβίας)».