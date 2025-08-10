Το «πράσινο σπίτι» παίρνει σάρκα και οστά: Η πρόοδος στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, με το όραμα για ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο να γίνεται πλέον απτή πραγματικότητα. Οι τελευταίες αεροφωτογραφίες αποκαλύπτουν μια εικόνα έντονης δραστηριότητας, με πλήθος βαρέων μηχανημάτων και γερανών να δουλεύουν αδιάκοπα. Η πρόοδος είναι εμφανής και δομικά εντυπωσιακή, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου, ένα μεγάλο τμήμα του γηπέδου έχει ήδη ολοκληρωθεί,θέτοντας τα θεμέλια για τις μελλοντικές κερκίδες. Στο κεντρικό τμήμα, οι βάσεις έχουν τοποθετηθεί, και οι κολώνες του γηπέδου υψώνονται, προσδίδοντας στο έργο την πρώτη του αναγνωρίσιμη μορφή. Επιπλέον, στο νότιο τμήμα έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες εκσκαφές, όπου έχουν τοποθετηθεί οι βάσεις για τις κερκίδες, ενώ σε άλλο σημείο είναι ορατά τα θεμέλια που μοιάζουν με ένα πολύπλοκο πλέγμα, αποδεικνύοντας τη λεπτομερή και στέρεη βάση της κατασκευής.

Η οργάνωση του εργοταξίου είναι άριστη, με χώρους αποθήκευσης υλικών και εδάφη που καλύπτονται με χώμα, όλα έτοιμα για την επόμενη φάση των εργασιών. Η πρόοδος αυτή δεν είναι απλά μια σειρά από κατασκευαστικές ενέργειες, αλλά μια επένδυση στο μέλλον του Παναθηναϊκού, που αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα και την προσήλωση στην επίτευξη των στόχων. Η ολοκλήρωση του έργου θα σηματοδοτήσει μια ιστορική στιγμή, προσφέροντας στους φιλάθλους έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, αντάξιο της ιστορίας και του ονόματος του συλλόγου.