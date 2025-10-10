Χάρης Δούκας: «Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό»

Οι εργασίες στον Βοτανικό προχωρούν με ταχύ ρυθμό, καθώς σήμερα το πρωί έπεσε η πρώτη πλάκα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισκέφθηκε το εργοτάξιο και διαπίστωσε από κοντά την πρόοδο των εργασιών, ενημερώνοντας και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. Ήδη έχουν διαμορφωθεί οι πρώτες βάσεις για τις κερκίδες, ενώ ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Η ανάρτηση του Δήμαρχου Αθηναίων:

«Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό! Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα. Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες "τρέχουν" με πυρετώδεις ρυθμούς. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη.Προχωράμε!»