Ένας χρόνος χωρίς τον Μπάλντοκ: Το χρονικό της τραγωδίας που συγκλόνισε

Σοκαρισμένη παραμένει η ποδοσφαιρική κοινότητα της Ελλάδας εδώ και ένα χρόνο από τον ξαφνικό και τραγικό θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, του 31χρονου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, που βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα το βράδυ της Τετάρτης, 9 Οκτωβρίου 2024.

Ο Μπάλντοκ, που είχε κατακτήσει τον σεβασμό τόσο των συμπαικτών του όσο και των φιλάθλων, βρισκόταν σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του, έχοντας μόλις εκείνο το καλοκαίρι ενταχθεί στον Παναθηναϊκό και παράλληλα αγωνιζόταν με την Εθνική Ελλάδας, τιμώντας την ελληνική του καταγωγή από τον παππού του.

Ο εντοπισμός, οι πρώτες ενδείξεις και όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού στο σημείο του τραγικού συμβάντος

Η τραγική ανακάλυψη έγινε όταν η σύζυγός του, που ζει στην Αγγλία μαζί με το παιδί τους, ανησύχησε επειδή δεν μπορούσε να τον εντοπίσει. Ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη της οικίας, ο οποίος πήγε στο σπίτι στη Γλυφάδα και βρήκε τον Μπάλντοκ στον πάτο της πισίνας, μπρούμυτα. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι αρχές, που ξεκίνησαν έρευνες για να διαλευκάνουν τα αίτια του θανάτου.

Οι πρώτες ενδείξεις έδειξαν πνιγμό, ενώ στον χώρο βρέθηκαν και οινοπνευματώδη ποτά, χωρίς όμως να έχει αποκλειστεί αν προηγήθηκε κάποιο ιατρικό πρόβλημα όπως εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανακοπή. Ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι ο αθλητής ήταν νεκρός τουλάχιστον πέντε ώρες πριν βρεθεί το σώμα του, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης της οικίας.

Η είδηση συγκλόνισε τους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό, που βρέθηκαν αμέσως στο σημείο και δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τραγωδία. Οι φίλοι και οι συνεργάτες του περιέγραφαν έναν αθλητή με αφοσίωση και πάθος για το παιχνίδι, που αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο για την ομάδα και την εθνική.

Ποιος ήταν ο Τζόρτζ Μπάλντοκ

Ο Τζόρτζ Μπάλντοκ γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1993, στο Μπάκιγχαμ της Αγγλίας, και είχε ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην ακαδημία της Μίλτον Κέιν Ντονς, ενώ το 2010 έκανε μαζί της το ντεμπούτο σε έναν αγώνα απέναντι στην Μπράιτον. Στο Μίλτον Κέιν κατέγραψε 107 συμμετοχές και δύο γκολ σε εφτά χρόνια καριέρας. Στα χρόνια αυτά αγωνίστηκε και ως δανεικός στις Νόρθαμπτον, Τάμγουορθ, Όξφορντ Γιουνάιτεντ και στην ισλανδική Βεστμανέγια.

Το 2017, πήρε μεταγραφή στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ της Premier League. Εκεί σε επτά χρόνια αγωνίστηκε 219 φορές ( 83 από αυτές στην κορυφαία κατηγορία), παράλληλα πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ.

Η δυνατότητά του να παίζει τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά από την πτέρυγα, τον καθιστούσε πολύτιμο για την ομάδα του. Η απόφασή του να παίξει για την Ελλάδα ενίσχυσε σημαντικά την αμυντική γραμμή της εθνικής ομάδας, ενώ κέρδισε τον σεβασμό τόσο των συμπαικτών του όσο και των φιλάθλων με την απόδοσή του και την αφοσίωσή του στο παιχνίδι.

Τον Ιούλιο του 2024, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος. Με τους «Πράσινους» πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις τέσσερις φορές.

Με την Εθνική μας, έλαβε την πρώτη κλήση στις 27 Μαϊου του 2024, και έκανε ντεμπούτο στις 2 Ιουνίου απέναντι στην Βόρειο Ιρλανδία στην εκτός έδρας νίκη της Εθνικής με 1-0.

Συνολικά με τα γαλανόλευκα μέτρησε 12 συμμετοχές χωρίς γκόλ ή ασίστ.

Παρά τη σύντομη του παρουσία στον Παναθηναϊκό, μόλις τέσσερα παιχνίδια, είχε κερδίσει την εκτίμηση των φιλάθλων και είχε αρχίσει να δείχνει τη δυναμική του. Σε συνέντευξή του, μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που ήταν και το τελευταίο του με την πράσινη φανέλα (Ήταν μάλιστα «ενδεκαδάτος», μέχρι να αντικατασταθεί από τον Κώτσιρα στο 75'), είχε εκφράσει την αγάπη του για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την επιθυμία του να προσφέρει ακόμα περισσότερα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη γεύση που του άφησε το ματς: «Ήταν η πρώτη μου εμπειρία σε αυτό το ντέρμπι και το λάτρεψα! Ήταν μία απίστευτη ατμόσφαιρα, ο κόσμος ήταν φανταστικός και θέλω να το ξανακάνω πολλές φορές. Δυστυχώς, ήμασταν άτυχοι που δεν καταφέραμε να σκοράρουμε στο πρώτο ημίχρονο γιατί κυριαρχήσαμε.

Σε μία άλλη ημέρα θα είχαμε βάλει 2-3 γκολ. Και αυτό είναι που κρατάμε, πρέπει να βρούμε τρόπους να εκμεταλλευτούμε την κυριαρχία της ομάδας μας».

Για το τι άλλαξε στο δεύτερο μέρος: «Νομίζω πως πρέπει να δώσεις και τα εύσημα στον αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο συγκριτικά με το πρώτο, αλλά για εμένα έπρεπε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι εξ αρχής. Υπάρχει μία νευρικότητα, όλοι θέλουμε να αποδείξουμε πράγματα στο γήπεδο, οπότε εάν το πρώτο γκολ εκεί έρθει νωρίς, αφαιρούμε και την πίεση από πάνω μας.

Πιστεύω πως αμυνθήκαμε πολύ καλά απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα που πρόσφατα έβαλε τρία γκολ στην Μπράγκα. Δεν τους το κάναμε εύκολο. Οπότε, χρειάζεται να κρατήσουμε τα θετικά, αλλά το πιο σημαντικό ήταν να είχαμε πάρει τους τρεις βαθμούς!».

Για την εξέλιξη του Παναθηναϊκού με τον Αλόνσο: «Τώρα έχουμε άλλες δύο εβδομάδες μπροστά μας για να δουλέψουμε όλοι μαζί. Φυσικά, μερικοί παίκτες θα απουσιάζουν με τις εθνικές τους ομάδες. Ωστόσο, πιστεύω πως με τον Ολυμπιακό, ακόμη κι αν δεν νικήσαμε - το οποίο είναι το πιο σημαντικό, πρέπει να νικάμε - ήμασταν βελτιωμένοι. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό και να παίρνουμε περισσότερες νίκες.

«Έχω κι άλλα για να δώσω - Μοναδική η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ»

Για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ: «Έχω υπάρξει τυχερός και έχω παίξει τόσο στην Premier League, όσο και σε ημιτελικό Κυπέλλου Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ, μπροστά σε 80.000 φιλάθλους. Όμως, η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ σε αυτά τα μεγάλα και κρίσιμα ντέρμπι είναι μοναδική. Γι' αυτό ήθελα τόσο πολύ να παίξω για τον Παναθηναϊκό, οπότε ελπίζω να τα καταφέρω πολλές φορές ακόμη».

Για τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε: «Είχα σταθεί πολύ άτυχος με την Εθνική ομάδα, στο ματς με την Γεωργία. Αποκόμισα έναν πολύ άσχημο τραυματισμό και χρειάστηκα λίγο χρόνο. Ίσως κιόλας δεν έπρεπε να είχα παίξει... αλλά λόγω της περίστασης το ήθελα και έδωσα τα πάντα για την Εθνική.

Μετά έχασα μέρος της προετοιμασίας με την ομάδα, έπαιξα με τον Άγιαξ και είχα μία μικρή ενόχληση που με πήγε λίγο πίσω. Τώρα ήμουν βασικός μετά από 7 μήνες την περασμένη εβδομάδα, δεν ένιωθα, όμως, ακόμα ο εαυτός μου, σε επίπεδο δύναμης κι έντασης. Με τον Ολυμπιακό αισθάνθηκα πολύ καλύτερα και μακάρι να βελτιώνομαι μέρα την μέρα και να γίνομαι ολοένα και καλύτερος. Έχω κι άλλα για να δώσω!».

Η αφιέρωση της νίκης και τα συγκινητικά πανό στις κερκίδες του γηπέδου

Στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής απέναντι στον Ατρόμητο, πέραν από αγωνιστική είχε και «σημασιολογική» σημασία, καθώς όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού ήθελε τη νίκη, για να τιμήσει τη μνήμη του Τζόρτζ Μπάλντοκ, την οποία μάλιστα και του αφιέρωσαν μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, αλλά και καθ' όλη την διάρκεια του, υπήρχαν και σχετικά πανό στο γήπεδο της Λεωφόρου, το ένα με τη φωτογραφία του Μπάλντοκ και από κάτω το μήνυμα «Forever with us» και το άλλο με τον στίχο «There’ s a star man» από το τραγούδι του Ντέιβιντ Μπόουι, που του είχαν αφιερώσει οι οπαδοί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα οι παίκτες του Παναθηναϊκού, πανηγύρισαν το γκολ-νίκης του Τσέριν, που έδωσε και τους τρεις βαθμούς στο «τριφύλλι», κρατώντας μια φανέλα με το νούμερο «32» και το όνομα του «αδικοχαμένου» δεξιού μπακ του «τριφυλλιού» και της Εθνικής Ελλάδας.

Η πιο συγκινητική όμως στιγμή, από την χθεσινή αναμέτρηση, ήρθε από το βίντεο της παρακάμερας που δημοσίευσε σήμερα (Δευτέρα 6/10) η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Σε αυτό ξεχωρίζουν οι ομιλίες του αρχηγού, Τάσου Μπακασέτα, αλλά και του Χρήστου Κόντη που τονίζουν την σημασία του παιχνιδιού, όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους, αλλά για το συμπαίκτη και φίλο Τζορτζ Μπάλντοκ, που έφυγε «άδικα» από τη ζωή.

Οι ομιλίες των Μπακασέτα και Κόντη

«Και μην ξεχνάτε, σήμερα είναι μία ξεχωριστή ημέρα και ένα ξεχωριστό παιχνίδι, πρέπει να πάρουμε τη νίκη για να την αφιερώσουμε στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ. Πάμε παιδιά» είπε στην ομιλία του προς τους παίκτες ο Χρήστος Κόντης ενώ ο κάπτεν του τριφυλλιού Τάσος Μπακασέτας συμπλήρωσε:

«Παιδιά, όπως πολλοί από εσάς ξέρετε, σχεδόν έναν χρόνο πριν δεν χάσαμε απλά έναν συμπαίκτη αλλά έναν φίλο. Ακόμη πονάει, ειδικά τους ανθρώπους που μοιραστήκαμε τα ίδια αποδυτήρια με εκείνον.

Το μίνιμουμ που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να νικήσουμε αυτό το παιχνίδι και να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη σε εκείνον και στην οικογένειά του. Είμαστε ενωμένοι, θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι ως ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητη. Πάμε».

Η Ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τον έναν χρόνο χωρίς τον Μπάλντοκ

Το «τριφύλλι», έναν χρόνο μετά τον χαμό του πρώην αθλητή του, δημοσίευσε μία συγκινητική ανάρτηση για τον 32χρονο γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Πάντα ένας από εμάς. Το είδος του ανθρώπου που κανένας δεν ξεχνά».

Η ελληνική ποδοσφαιρική κοινότητα πενθεί έναν πραγματικό μαχητή και στέλνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους φίλους και τους συμπαίκτες του.