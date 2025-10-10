Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας μετά την ήττα από τη Σκωτία

Η Σκωτία νίκησε 3-1 την Ελλάδα στη Γλασκώβη, για τον τρίτο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Η Εθνική έμοιαζε να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης, προηγήθηκε με τον Τσιμίκα στο 62', η άμεση ισοφάριση της Σκωτίας όμως επηρέασε τους παίκτες της γαλανόλευκης που δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Πλέον, οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα δώσουν ακόμη ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Δανία στην Κοπεγχάγη (12/10, 21:45). Διαβάστε αναλυτικότερα το πρόγραμμα και την βαθμολογία του 3ου όμιλου.

Το πρόγραμμα

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

Δανία – Ελλάδα 12/10/25 21:45

Ελλάδα – Σκωτία 15/11/25 21:45

Λευκορωσία – Ελλάδα 18/11/25 21:45

Η βαθμολογία στον 3ο όμιλο

Δανία 7 (9-0) Σκωτία 7 (5-1) Ελλάδα 3 (6-7) Λευκορωσία 0 (1-13)

*σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ των ομάδων