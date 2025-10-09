Σκωτία - Ελλάδα 3-1: Απίστευτο «χαρακίρι» για την ανώτερη Εθνική στην Γλασκώβη

Η Σκωτία νίκησε 3-1 την Ελλάδα στη Γλασκώβη, για τον τρίτο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Η Εθνική ξεκίνησε δυνατά, είχε ευκαιρίες με Παυλίδη και Μασούρα και άνοιξε το σκορ στο 62’ με τον Τσιμίκα, ύστερα από εξαιρετική ομαδική προσπάθεια. Οι Σκωτσέζοι απάντησαν άμεσα με τον Κρίστι (64’) και ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 80’ με τον Φέργκιουσον. Παρά τις ευκαιρίες των Κωνσταντέλια και Καρέτσα στο φινάλε, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ντάικς εκμεταλλεύτηκε λάθος του Τζολάκη για να διαμορφώσει το τελικό 3-1. Επόμενο ματς για την Εθνική ομάδα την Κυριακή (12/10, 21:45) απέναντι στη Δανία, στην Κοπεγχάγη.

Έτσι παρατάχθηκε η Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας παρατάχθηκε στη Γλασκώβη με γνώριμο σχήμα και σταθερό κορμό, καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε να εμπιστευτεί ξανά τους ίδιους που είχαν δώσει σταθερότητα στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Τζολάκης υπερασπίστηκε την εστία, με τον Τσιμίκα στο αριστερό άκρο, τον Βαγιαννίδη δεξιά και το δίδυμο Μαυροπάνου - Κουλιεράκη στα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης, ενώ ο Μπακασέτας επέστρεψε στο αρχικό σχήμα, παίρνοντας τη θέση του Κωνσταντέλια στο «10» . Στα άκρα της επίθεσης, ο Μασούρας κάλυψε τη δεξιά πλευρά αντί του Καρέτσα που ταλαιπωρήθηκε από ίωση και ο Τζόλης την αριστερή, με τον Παυλίδη να ηγείται της γραμμής κρούσης. Στον πάγκο βρέθηκαν οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Μιχαηλίδης, Ρότα, Μάνταλος, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Γιαννούλης, Σιώπης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας και Μουζακίτης, ενώ εκτός αποστολής έμειναν οι Παντελίδης και Χατζηδιάκος.

Η ενδεκάδα της Εθνικής φωτογραφήθηκε με την φανέλα του αδικοχαμένου Μπάλντοκ πριν την έναρξη της αναμέτρησης/ INTIME

Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο στο Hampden Park κυριαρχούσε η νευρικότητα με πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες, παρόλα αυτά η Εθνική μας βρήκε μεγάλη φάση στο 8' όταν μετά από εξαιρετική πάσα του Τζόλη, ο Μπακασέτα «έκοψε» παράλληλα την μπάλα προς τον Παυλίδη ο οποίος δεν κατάφερε να κάνει την επαφή-γκολ προ κενής εστίας. Στο επόμενο δεκάλεπτο η Εθνική επέβαλε τον ρυθμό της έχοντας την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ απείλησε με δύο σουτ του Μπακασέτα και ένα του Τσιμίκα.

Στα μισά του πρώτου μέρους, η εθνική πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο (διατηρούσε κατοχή κοντά στο 70%) και είχε υποχρεώσει τους Σκωτσέζους σε παθητικό ρόλο. Οι Σκωτσέζοι ανασταλτικά ήταν σε καλό βράδυ και δυσκόλεψαν σχεδόν όλες τις κάθετες μεταβιβάσεις της Εθνικής. Στο 33' ο Παυλίδης βρήκε λίγο χώρο έξω από την περιοχή των γηπεδούχων, επιχείρησε ένα αριστερό σουτ στην εστία, σε ετοιμότητα ο Σκωτσέζος κίπερ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε σε χαμηλό τέμπο, με την μπάλα να παίζεται στον χώρο του κέντρου με πολλές μονομαχίες και ελάχιστα ρίσκα εκατέρωθεν. Πολύ καλή η εικόνα της εθνικής στο πρώτο μέρος, σίγουρα ανώτερη από τους Σκωτσέζους στον αγωνιστικό χώρο, το μόνο που της έλειπε ήταν το γκολ. Γιούχα στο Hampden Park από τους Βρετανούς οι οποίοι δεν ήταν ικανοποιημένοι με την εικόνα της ομάδας τους.

Η εξέδρα των Ελλήνων στην Γλασκώβη με πανό «Δικαιοσύνη για τα Τέμπη»/ΙΝΤΙΜΕ

Η Εθνικής μας μπήκε με... φόρα στο δεύτερο μέρος και βρήκε καλή τελική στο 48' με τον Τσιμίκα να βγάζει εξαιρετική σέντρα στον Παυλίδη , του οποίου η κεφαλιά πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 54' η Εθνική κυκλοφορεί υπέροχα την μπάλα, ο Παυλίδης με τον Μασούρα συνδυάζονται στην περιοχή, το τελείωμα του τελευταίου πέρασε ψηλά. Η Ελλάδα στο δεύτερο μέρος έχει μπει και ψάχνει ξεκάθαρα το γκολ.

Στο 62' η Εθνική βρήκε το μοναδικό πράγμα που της έλειπε από το ματς, το ΓΚΟΛ. Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς κυκλοφόρησε και ΠΑΛΙ υπέροχα την μπάλα με υπομονή. Ο Τζόλης βρίσκει τον Μπακασέτα, εκείνος βρίσκει τελική πάσα στον Παυλίδη, το τελείωμα του επιθετικού της Μπενφίκα κοντράρει και η μπάλα στρώνεται στον Τσιμίκα ο οποίος με το δεξί θα γράψει το 0-1.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση στην πρώτη τους... καλή τελική στο ματς. Στο 64' ο Κριστι εκτέλεσε το κόρνερ, μετά την απομάκρυνση της ελληνικής άμυνας, ο ίδιος παίκτης βρέθηκε στην περιοχή, στο νέο γέμισμα η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του στο «ριμπάουντ» κάνοντας το 1-1.

Στο 73' ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε τρείς αλλαγές, με τους Ιωαννίδη, Καρέτσα και Κωνσταντέλια να παίρνουν την θέση των Μασούρα, Παυλίδη και Μπακασέτα αντίστοιχα.

Το επόμενο 20λεπτο βρήκε τους Σκωτσέζους με ανεβασμένη ψυχολογία και βρήκαν γκολ ανατροπής με τον Φέργκιουσον στο 80'. Άλλη μια αδράνεια της ελληνικής άμυνας σε στημένη φάση, ο επιθετικός της Μπολόνια ευνοήθηκε από την «αναμπουμπούλα» και τελείωσε την φάση για το 2-1.

Στο 90'+3', ο Ντάικς είπε «ευχαριστώ» στο τραγικό λάθος του Τζολάκη και τελείωσε το ματς κάνοντας το 3-1.

Σκωτία: Γκαν, Χίκι (58' Ράλστον), Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον (92' ΚαμΚένα), ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκίν, Ντόακ (59' Γκίλμορ), Κρίστι (83' Τίρνεϊ), Άνταμς (83' Ντάικς).

Ελλάδα: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης (83' Μάνταλος), Κουρμπέλης (83' Μουζακίτης), Μπακασέτας (72' Κωνσταντέλιας), Μασούρας (72' Καρέττσας), Τζόλης, Παυλίδης (72' Ιωαννίδης).

Το πρόγραμμα

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

Δανία – Ελλάδα 12/10/25 21:45

Ελλάδα – Σκωτία 15/11/25 21:45

Λευκορωσία – Ελλάδα 18/11/25 21:45

