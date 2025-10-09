Θα είναι και ο Μπάλντοκ στη Γλασκώβη: Το «πρέπει» της Εθνικής ένα χρόνο μετά τον χαμό του «Starman»

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από εκείνη τη «μαύρη» Τετάρτη της 9ης Οκτωβρίου 2024, όταν ο ποδοσφαιρικός κόσμος βυθίστηκε στο πένθος ακούγοντας την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ, στη πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός πως εκείνη την περίοδο ο μπακ του Παναθηναϊκού ήταν σταθερό μέλος της Εθνικής Ελλάδας, ωστόσο εξαιτίας ενός τραυματισμού είχε μείνει εκτός των επιλογών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι συμπαίκτες του, στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, λίγες ώρες πριν την μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στην Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ», λύγισαν με τον χαμό του καλού τους φίλου. Ο Μπάλντοκ δεν βρισκόταν πια μαζί τους και όλοι σαν μια γροθιά βγήκαν με το μαχαίρι στα δόντια να παίξουν ένα παιχνίδι στη μνήμη του άτυχου οπισθοφύλακα.

Κι όμως, με διαλυμένη την ψυχολογία και η σκέψη για κάτι πολύ σημαντικότερο από ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στο μυαλό, κατάφεραν να πάρουν μια ξεχωριστή νίκη απέναντι στην Αγγλία, με άπαντες στην ομάδα να αφιερώνουν το μεγάλο αυτό ματς στη μνήμη του αδικοχαμένου συμπαίκτη.

Η... μοίρα τα έφερε έτσι που στην συμπλήρωση ενός χρόνου από εκείνη την μέρα, οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζουν το βράδυ της Πέμπτης (9/10, 21:45) τη Σκωτία στη Γλασκώβη, στο... μεγαλύτερο, ίσως, ματς αυτών του ομίλου για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Μπορεί οι αναμνήσεις της Εθνικής μας, στο «Χάμπτεν Παρκ» να είναι ευχάριστες από τον περασμένο Μάρτιο, όταν οι... μπέμπηδες του Γιοβάνοβιτς διέλυσαν με 3-0 τη Σκωτία στα μπαράζ ανόδου του Nations League, όμως αυτό το παιχνίδι, όπως τόνισε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, δεν έχει σχέση με εκείνη την αναμέτρηση.

Ένα δύσκολο «παράθυρο» αγώνων για μια ομάδα μαθημένη στα δύσκολα

Η αλήθεια είναι, πως τα τελευταία χρόνια ουδέποτε υπήρξε «παράθυρο» εθνικών ομάδων που η «γαλανόλευκη» θα έπαιζε παιχνίδια τέτοιας δυσκολίας, στα οποία πιθανότατα θα κριθεί και η παρουσία της στο ερχόμενο Μουντιάλ στα γήπεδα της Αμερικής και του Μεξικό. Για αυτό το σύνολο όμως, το οποίο έχει καταφέρει μέσα σε έναν χρόνο να... ξεπεράσει εμπόδια και καταστάσεις πολύ πιο ψυχοφθόρες από δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις σε Γλασκώβη και Κοπεγχάγη αντίστοιχα, καμία αναμέτρηση ή έδρα είναι ικανή να το... τρομάξει.

Ακριβώς 365 μέρες μετά, η Εθνική μας καλείται να ξεπεράσει ένα ακόμα εμπόδιο, έχοντας μαζί της σε αυτή τη πορεία τον δικό της «Starman». Έναν 12ο παίκτη, ο οποίος βρίσκεται ακόμα δίπλα στους συμπαίκτες του και δίνει τα πάντα για αυτούς, όπως ακριβώς έκανε και εντός του αγωνιστικού χώρου. Γιατί ο Τζόρτζ Μπάλντοκ, ήταν, είναι και θα είναι για πάντα, ένα αστέρι που θα «φωτίζει» τον δρόμο της Εθνικής όποιο και αν είναι το εμπόδιο...