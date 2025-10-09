Εθνική Ελλάδας: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης με την Σκωτία

Τέσσερις αγωνιστικές απομένουν για την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ και η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (9/10) την Σκωτία στην Γλασκώβη.

Μία κρίσιμη αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του τρίτου ομίλου της προκριματικής φάσης της ευρωπαϊκής ζώνης, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ψάχνει μόνο τη νίκη, στην προσπάθεια που κάνει για πάρει την πρώτη θέση και το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Σκωτία θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Alpha.

Δείτε το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας μέσα από το Athletiko.



